Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VODEĆE VOJNE SILE

Objavljena lista najmoćnijih vojski svijeta: Amerika ubjedljivo prva, evo gdje se nalazi Bosna i Hercegovina

Rangiranje se ne zasniva isključivo na veličini vojske ili visini vojne potrošnje

Američka vojska. AP

M. Až.

20.1.2026

Globalna vojna moć neprestano se mijenja i razvija, a oblikuju je tehnološki napredak, ulaganja u odbranu, brojnost ljudstva i savremene strateške doktrine.

Najnoviji Global Firepower Index za 2025. godinu analizira vojnu snagu 145 država, oslanjajući se na više od 60 različitih kriterija s ciljem utvrđivanja koje zemlje raspolažu najjačim oružanim snagama. Rangiranje se ne zasniva isključivo na veličini vojske ili visini vojne potrošnje, već na ukupnoj sposobnosti države da projicira i dugoročno održava vojnu moć.

Poredak se temelji na PowerIndex (PwrIndx) rezultatu, pri čemu niža vrijednost označava veću vojnu snagu. Analiza obuhvata više od 60 ponderiranih faktora, među kojima su aktivno i rezervno vojno osoblje, količina i vrsta opreme poput tenkova, aviona i brodova, logistički i industrijski kapaciteti, infrastruktura te geografski faktori.

Iako visina odbrambenog budžeta nije jedini kriterij, države s većim izdvajanjima najčešće raspolažu savremenijim sistemima i održavaju viši stepen borbene spremnosti.

Vodeće vojne sile svijeta

Sjedinjene Američke Države zadržale su poziciju najmoćnije vojne sile na svijetu, s daleko najvećim odbrambenim budžetom koji premašuje ukupna izdvajanja nekoliko drugih vodećih zemalja zajedno. Američka vojska raspolaže s 11 nosača aviona na nuklearni pogon, razvijenom mrežom prekomorskih vojnih baza i najnaprednijim zračnim snagama, prenosi Index.

Tehnološka prednost SAD-a ogleda se u posjedovanju "stealth" aviona, precizno navođene municije, sistema za svemirski nadzor, jedinica za kibernetičko ratovanje i proturaketnu odbranu. Snagu dodatno učvršćuju snažna domaća odbrambena industrija i savezništva, prije svega kroz NATO.

Vojna moć Rusije zasniva se na snažnim kopnenim snagama, velikim topničkim zalihama i strateškim raketnim kapacitetima. Zemlja raspolaže jednom od najvećih tenkovskih flota na svijetu te razvijenom mrežom protuzračne odbrane s naprednim sistemima raketa zemlja–zrak. Uprkos ekonomskim ograničenjima, Rusija i dalje održava značajan vojno-industrijski potencijal i bogato operativno iskustvo.

Top 10 najmoćnijih vojski svijeta. Screenshot

Narodnooslobodilačka vojska Kine (PLA) prošla je kroz opsežan proces modernizacije tokom posljednje dvije decenije. Kina danas ima najveću stalnu vojsku na svijetu, kao i najveću ratnu mornaricu po broju plovila. Posebno su ulagali u razvoj raketne tehnologije, kibernetičke sposobnosti, svemirske programe i sisteme zasnovane na umjetnoj inteligenciji.

Na četvrtom mjestu nalazi se Indija, čija se snaga oslanja na jednu od najvećih baza vojnog osoblja na svijetu i sve snažniji sektor odbrambene industrije. Njen indeks moći dodatno je ojačan strateškim geografskim položajem te raznovrsnim arsenalom koji uključuje domaće i uvozne sisteme naoružanja.

Južna Koreja zauzima petu poziciju zahvaljujući modernim kopnenim, pomorskim i zračnim kapacitetima, kao i snažnim rezervnim snagama. Visok plasman održava kroz strateško odvraćanje regionalnih prijetnji i kontinuirana ulaganja u vojnu tehnologiju.

Iran je rangiran na 16. mjestu, Izrael na 15., dok se Ukrajina nalazi na 20. poziciji.

Pozicije zemalja regiona

Hrvatska je svrstana na 74. mjesto, Srbija na 63., dok je Bosna i Hercegovina zauzela 132. poziciju na listi Global Firepower Indexa. Među državama regiona nalaze se još Slovenija na 96. mjestu, Makedonija na 112., Crna Gora na 127. te Kosovo na 141. mjestu.

# AMERIČKA VOJSKA
# SAD
# BIH
# GLOBAL FIREPOWER INDEX
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.