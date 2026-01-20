Objavljena lista najmoćnijih vojski svijeta: Amerika ubjedljivo prva, evo gdje se nalazi Bosna i Hercegovina

Globalna vojna moć neprestano se mijenja i razvija, a oblikuju je tehnološki napredak, ulaganja u odbranu, brojnost ljudstva i savremene strateške doktrine.

Najnoviji Global Firepower Index za 2025. godinu analizira vojnu snagu 145 država, oslanjajući se na više od 60 različitih kriterija s ciljem utvrđivanja koje zemlje raspolažu najjačim oružanim snagama. Rangiranje se ne zasniva isključivo na veličini vojske ili visini vojne potrošnje, već na ukupnoj sposobnosti države da projicira i dugoročno održava vojnu moć.

Poredak se temelji na PowerIndex (PwrIndx) rezultatu, pri čemu niža vrijednost označava veću vojnu snagu. Analiza obuhvata više od 60 ponderiranih faktora, među kojima su aktivno i rezervno vojno osoblje, količina i vrsta opreme poput tenkova, aviona i brodova, logistički i industrijski kapaciteti, infrastruktura te geografski faktori.

Iako visina odbrambenog budžeta nije jedini kriterij, države s većim izdvajanjima najčešće raspolažu savremenijim sistemima i održavaju viši stepen borbene spremnosti.

Vodeće vojne sile svijeta

Sjedinjene Američke Države zadržale su poziciju najmoćnije vojne sile na svijetu, s daleko najvećim odbrambenim budžetom koji premašuje ukupna izdvajanja nekoliko drugih vodećih zemalja zajedno. Američka vojska raspolaže s 11 nosača aviona na nuklearni pogon, razvijenom mrežom prekomorskih vojnih baza i najnaprednijim zračnim snagama, prenosi Index.

Tehnološka prednost SAD-a ogleda se u posjedovanju "stealth" aviona, precizno navođene municije, sistema za svemirski nadzor, jedinica za kibernetičko ratovanje i proturaketnu odbranu. Snagu dodatno učvršćuju snažna domaća odbrambena industrija i savezništva, prije svega kroz NATO.

Vojna moć Rusije zasniva se na snažnim kopnenim snagama, velikim topničkim zalihama i strateškim raketnim kapacitetima. Zemlja raspolaže jednom od najvećih tenkovskih flota na svijetu te razvijenom mrežom protuzračne odbrane s naprednim sistemima raketa zemlja–zrak. Uprkos ekonomskim ograničenjima, Rusija i dalje održava značajan vojno-industrijski potencijal i bogato operativno iskustvo.