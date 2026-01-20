Evropa uzvraća udarac Trampu: Brisel će suspendovati ključni sporazum sa SAD

Evropski parlament odlučio je obustaviti proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao odgovor na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa, potvrđeno je danas iz glavnih političkih grupacija u EP.

Ovu odluku podržale su socijaldemokrate (S&D) i poslanici Evropske narodne partije (EPP), dok je izazvala neslaganja među evropskim nacionalističkim strankama.

Većinski dogovor

Predsjednica poslaničke grupe S&D Iratkse Garsija Peres izjavila je novinarima da postoji "većinski dogovor" među političkim grupama da se zamrzne trgovinski sporazum koji su EU i SAD postigli prošle godine, prenosi Figaro.

Najveća politička grupa u EP, EPP, također je potvrdila obustavu daljih pregovora o sporazumu, javlja Tanjug. Predsjednik poslaničke grupe EPP Manfred Veber ocijenio je da je ograničavanje bescarinskog pristupa američkih kompanija evropskom tržištu "veoma snažan alat".

Predsjednica centrističke grupe Obnovimo Evropu (Renew) Valeri Aje naglasila je da je riječ o "izuzetno moćnoj poluzi", dodajući da ne vjeruje da bi američke kompanije bile spremne odustati od evropskog tržišta.

Na snazi "odnos snaga"

S druge strane, dio nacionalističke desnice protivio se zamrzavanju sporazuma.

Kopredsjednik grupe Evropskih konzervativaca i reformista (ECR) Nikola Prokaćini smatra da je takva odluka "greška".

Suprotan stav zauzima grupa Patriote, koju predvodi francuski evroposlanik Žordan Bardela, koja podržava "suspenziju" sporazuma.

Bardela je naglasio da je u odnosima sa SAD sada na snazi "odnos snaga".

Dogovor, postignut tokom ljeta, predviđa carine od 15 postona izvoz iz EU u SAD, dok bi američki izvoz u EU bio oslobođen carina.