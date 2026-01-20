Zelenski odustao od Davosa: "U ovom slučaju biram Ukrajinu"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da neće putovati u Davos na godišnji Svjetski ekonomski forum. Odlučio je ostati u Ukrajini nakon najnovijeg ruskog noćnog napada koji je dodatno produbio energetsku krizu.

- Bez sumnje, u ovom slučaju biram Ukrajinu, a ne ekonomski forum - naveo je. Dodao je da bi razmotrio odlazak u Davos ukoliko bi postojala realna mogućnost donošenja odluka o dodatnim sistemima protuzračne odbrane i paketima energetske pomoći za Kijev.

Jedna osoba poginula u napadu na Kijev

Ruske snage izvele su noću s ponedjeljka na utorak novi masovni napad na Ukrajinu, ciljajući energetsku mrežu i trafostanice koje napajaju nuklearne elektrane, usred niskih temperatura. U napadu je gotovo polovina stambenih zgrada u Kijevu, oko 6000, ostala bez grijanja, a zabilježeni su i opsežni nestanci električne energije. Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene.

U nekoliko gradskih četvrti došlo je i do prekida opskrbe vodom.

- Za sada imam plan kako pomoći ljudima s energetskim problemima - naglasio je Zelenski.

Očekuje se da će samit u Davosu poslužiti kao platforma za nastavak razgovora između ukrajinskih i američkih zvaničnika o poslijeratnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i gospodarskoj suradnji.

Zelenski postavio uvjet za odlazak u Davos

Ranije tokom dana u Davos je stigla ukrajinska delegacija u kojoj su, među ostalima, šef Ureda predsjednika Kirilo Budanov, sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov te David Arahamija, čelnik parlamentarne frakcije predsjednika Zelenskog.

Ukrajinska delegacija sastala se sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost iz Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva. "Pred nama su dodatni sastanci s partnerima o sigurnosnim jamstvima, gospodarskom razvoju i obnovi Ukrajine", kazao je Umerov.

Zelenski je ranije priopćio da je u završnoj fazi usuglašavanje nacrta dokumenata između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o planu prosperiteta i sigurnosnim jamstvima za Kijev.