Kurdi gube kontrolu na granici Sirije i Iraka, SAD traže mirnu integraciju

Sirijske demokratske snage (SDF), predvođene Kurdima u Siriji, svakodnevno se suočavaju s ozbiljnim gubicima kontrole, a izvještaji s terena pokazuju da su izgubili i ključnu tačku na granici s Irakom – grad Al-Yarubiyah.

Prema dostupnim informacijama, kontrolu nad ovom granicom preuzela su arapska plemena, dodatno otežavajući položaj SDF-a.

Prilika za Kurde

Situaciju dodatno oslikava i izjava američkog ambasadora u Turskoj i specijalnog izaslanika Bijele kuće za Siriju Toma Baraka.

- Najveća prilika za Kurde u Siriji trenutno leži u tranziciji nakon Assadovog režima pod novom vladom koju predvodi predsjednik Ahmed al-Šaraa. Ovaj trenutak pruža put ka punoj integraciji u ujedinjenu sirijsku državu s pravima državljanstva, kulturnom zaštitom i političkim učešćem – što je dugo bilo uskraćeno pod režimom Bašara al-Asada, gdje su mnogi Kurdi bili suočeni s apatridijom, jezičkim ograničenjima i sistemskom diskriminacijom. Historijski, američko vojno prisustvo na sjeveroistoku Sirije opravdano je prvenstveno kao partnerstvo protiv ISIL-a. Sirijske demokratske snage, predvođene Kurdima, pokazale su se kao najefikasniji kopneni partner u porazu teritorijalnog kalifata ISIL-a do 2019. godine, pritvorivši hiljade boraca ISIL-a i članova njihovih porodica u zatvorima i kampovima poput al-Hola i al-Shaddadija. U to vrijeme nije postojala funkcionalna centralna sirijska država s kojom bi se moglo sarađivati – Asadov režim bio je oslabljen, osporavan i neodrživ partner zbog saveza s Iranom i Rusijom", rekao je Barrack.

Danas se situacija značajno promijenila.

- Sirija sada ima priznatu centralnu vladu koja je postala članica Globalne koalicije za poraz ISIL-a, što ukazuje na zaokret prema zapadu i saradnju sa SAD-om u borbi protiv terorizma. Ovo mijenja razloge partnerstva SAD-a i SDF-a: prvobitna svrha SDF-a kao primarne anti-ISIL snage je uglavnom istekla, jer je Damask sada sposoban i voljan preuzeti sigurnosne odgovornosti, uključujući kontrolu nad pritvorskim objektima i kampovima ISIL-a. Nedavni događaji pokazuju da SAD aktivno olakšavaju ovu tranziciju, umjesto da produžavaju zasebnu ulogu SDF-a. Intenzivno smo sarađivali sa sirijskom vladom i rukovodstvom SDF-a kako bismo osigurali sporazum o integraciji, potpisan 18. januara, i postavili jasan put za pravovremenu i mirnu implementaciju - poručio je.

Integracija SDF-a

Sporazum predviđa integraciju boraca SDF-a u nacionalnu vojsku kao pojedince, predaju ključne infrastrukture – uključujući naftna polja, brane i granične prijelaze – i ustupanje kontrole nad zatvorima i kampovima ISIL-a Damasku.

- SAD nemaju dugoročne interese u vojnom prisustvu; prioritet im je poraziti ostatke ISIL-a, podržati pomirenje i unaprijediti nacionalno jedinstvo bez podrške separatizmu ili federalizmu. Ovo otvara jedinstvenu priliku za Kurde: integracija u novu sirijsku državu pruža puna građanska prava, uključujući one koji su prethodno bili bez državljanstva, priznanje kao sastavni dio Sirije, ustavnu zaštitu kurdskog jezika i kulture – uključujući nastavu na kurdskom jeziku i proslavu Nawruza kao nacionalnog praznika – i učešće u upravljanju, znatno šire od poluautonomije koju je SDF imao usred građanskog rata - rekao je.

Na kraju, Barrack je pojasnio fokus SAD-a u Siriji.

- U Siriji, Sjedinjene Američke Države su fokusirane na sigurnost zatvorskih objekata s ISIL-ovim zatvorenicima, koje trenutno čuva SDF, i olakšavanje razgovora između SDF-a i sirijske vlade kako bi se omogućila mirna integracija SDF-a i političko uključivanje kurdskog stanovništva u historijsko puno sirijsko državljanstvo - zaključio je.