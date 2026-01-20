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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: "Da se ja nisam pojavio, NATO bi bio na smetljištu historije"

Poručio je kako "nijedna osoba, niti jedan predsjednik, nije učinio više za NATO" više od njega

Donald Tramp. AP

M. Až.

20.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da niko, "nijedna osoba, niti predsjednik", nikada nije učinio više za NATO od njega samog.

- Da se ja nisam pojavio, sada ne bi bilo NATO! Bio bi na smetljištu historije. Tužno, ali istinito - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je u subotu zaprijetio uvođenjem carina od 10 posto na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država Evropske unije uključenih u arktičke vojne vježbe na Grenlandu. Carine bi se primjenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.

Danska i evropske zemlje koje učestvuju u vježbama članice su NATO saveza.

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da bi eventualna američka intervencija u preuzimanju Grenlanda označila kraj NATO saveza.

# NATO
# SAD
# DONALD TRUMP
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