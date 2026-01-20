Tramp: "Da se ja nisam pojavio, NATO bi bio na smetljištu historije"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da niko, "nijedna osoba, niti predsjednik", nikada nije učinio više za NATO od njega samog.
- Da se ja nisam pojavio, sada ne bi bilo NATO! Bio bi na smetljištu historije. Tužno, ali istinito - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.
Tramp je u subotu zaprijetio uvođenjem carina od 10 posto na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država Evropske unije uključenih u arktičke vojne vježbe na Grenlandu. Carine bi se primjenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.
Danska i evropske zemlje koje učestvuju u vježbama članice su NATO saveza.
Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da bi eventualna američka intervencija u preuzimanju Grenlanda označila kraj NATO saveza.