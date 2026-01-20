Bjelorusija se zvanično pridružila "Odboru za mir" koji je predložio Tramp

Bjelorusija se u utorak zvanično pridružila "Odboru za mir", novom međunarodnom tijelu koje je predložio američki predsjednik Donald Tramp za rješavanje sukoba, počevši od situacije u Gazi. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao je potreban dokument u skladu s procedurom poziva, saopćila je njegova pres-služba, prenosi Anadolija.

- Potpisao sam odgovarajući apel SAD-u, u kojem navodim da smo spremni prihvatiti njihovu ponudu i postati osnivači ovog vijeća", rekao je Lukašenko tokom konferencije za novinare u Minsku.

O ulozi Bjelorusije u tom tijelu, Lukašenko je napomenuo da objektivno razumije mogućnosti svoje zemlje.

- Šta možemo tamo učiniti, previše pomažući Gazi? Ako pomognemo, neće biti mnogo. Ali me privlači ideja da će se možda ovaj "Odbor za mir", njegove akcije i mogućnosti, proširiti na druge dijelove planete - objasnio je.

Doprinos mirovnim naporima u Ukrajini

Izrazio je nadu da bi učešće moglo omogućiti Bjelorusiji da doprinese mirovnim naporima u vezi s Ukrajinom.

- Prije svega, možda možemo nekako pomoći Ukrajini, razgovarati o miru i unaprijediti ga, utjecati na ukrajinsko vodstvo. To me najviše privlači. Ne da ćemo toliko pomoći stanovnicima Gaze. Znam svoje sposobnosti i sposobnosti naše Bjelorusije. Gledam unaprijed - rekao je Lukašenko.

Dodao je da je članstvo besplatno prve tri godine za države osnivačice, nakon čega nastavak učešća ovisi o doprinosima mirovnim naporima.

- Računam na ovo drugo - dodao je.

U ponedjeljak je glasnogovornik bjeloruskog Ministarstva vanjskih poslova Ruslan Varankov potvrdio da je Minsk primio lični poziv od Trumpa da se Lukašenko pridruži odboru.

- Također imam čast obavijestiti Vladu Sjedinjenih Američkih Država, u svojstvu depozitara Povelje, da Republika Bjelorusija ovim prihvata Povelju 'Odbora za mir' od datuma ovog pisma, što predstavlja službenu obavijest Republike Bjelorusije o njenom pristanku da bude vezana Statutom - stoji u dokumentu objavljenom na Telegramu.

Dokument je upućen američkom državnom sekretaru Marku Rubiu, a stupa na snagu odmah.

Pozvano oko 60 lidera

Kasno u petak, Bijela kuća je objavila formiranje "Odbora za mir", uz odobrenje Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom, jednog od četiri tijela zadužena za upravljanje prelaznom fazom u enklavi.

Tramp je pozvao oko 60 svjetskih lidera da se pridruže odboru.

Osnivanje odbora poklopilo se s pokretanjem druge faze sporazuma o prekidu vatre, kojim je zaustavljen izraelski rat u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 71.000 ljudi, a više od 171.000 je povrijeđeno.

Inicijativa je dio plana od 20 tačaka koji je predložio Tramp, a usvojilo Vijeće sigurnosti UN-a Rezolucijom 2803 u novembru 2025. godine.