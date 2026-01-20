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PREDSJEDNIK SAD

Tramp o dobitnici Nobela: Možda je možemo nekako uključiti

Nevjerovatno lijepa žena je također učinila vrlo nevjerovatnu stvar, kao što znate, prije nekoliko dana, rekao je

Tramp i Mačado. Bijela kuća

Anadolija

20.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je pohvalio venecuelansku opozicionu ličnost Mariju Korinu Mačado, sugerirajući da bi se mogla uključiti u buduće napore zajedno s Vašingtonom.

- Osjećao sam se tako snažno protiv Venecuele, a sada volim Venecuelu. Oni su tako dobro sarađivali s nama, bilo je tako lijepo, a nevjerovatno lijepa žena je također učinila vrlo nevjerovatnu stvar, kao što znate, prije nekoliko dana - rekao je Tramp novinarima na brifingu u Bijeloj kući. 

- Možda je možemo nekako uključiti. Volio bih to učiniti, Maria. Možda možemo to učiniti - dodao je.

Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, rekla je da je prošle sedmice u Bijeloj kući poklonila svoju nagradu Trampu.

Sastanci u Vašingtonu uslijedili su nakon američke vojne operacije koju je naredio Tramp, a koja je dovela do hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores 3. januara.

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
# MARIA CORINA MACHADO
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