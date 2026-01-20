Tramp o dobitnici Nobela: Možda je možemo nekako uključiti

Američki predsjednik Donald Tramp u utorak je pohvalio venecuelansku opozicionu ličnost Mariju Korinu Mačado, sugerirajući da bi se mogla uključiti u buduće napore zajedno s Vašingtonom.

- Osjećao sam se tako snažno protiv Venecuele, a sada volim Venecuelu. Oni su tako dobro sarađivali s nama, bilo je tako lijepo, a nevjerovatno lijepa žena je također učinila vrlo nevjerovatnu stvar, kao što znate, prije nekoliko dana - rekao je Tramp novinarima na brifingu u Bijeloj kući.

- Možda je možemo nekako uključiti. Volio bih to učiniti, Maria. Možda možemo to učiniti - dodao je.