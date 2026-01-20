Trampovi i Putinovi izaslanici: "Sastanak o Ukrajini je bio veoma pozitivan i konstruktivan"

Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina saopćili su da je njihov sastanak u Davosu, posvećen mogućem budućem mirovnom sporazumu o okončanju rata u Ukrajini, protekao u pozitivnoj atmosferi te da je bio "veoma pozitivan" i "konstruktivan". Sjedinjene Američke Države posljednjih sedmica vode razgovore s Rusijom, ali i odvojene konsultacije s Kijevom i evropskim liderima o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini. Ipak, dogovor još nije postignut, uprkos ponovljenim obećanjima Donalda Trampa da će mirovni sporazum biti brzo zaključen, prenosi agencija Reuters. Reakcije nakon sastanka Evropski saveznici Ukrajine, koji se u ovom trenutku javno razilaze sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog Trampovih prijetnji u vezi s Grenlandom, izražavaju zabrinutost da bi Vašington mogao izvršiti pritisak na Ukrajinu da prihvati teritorijalne ustupke Rusiji.

- Dijalog je konstruktivan i sve veći broj sagovornika razumije pravednost ruske pozicije - izjavio je Putinov izaslanik Kiril Dmitrijev nakon razgovora s Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom u "Kući SAD" u Davosu. Vitkof je, s druge strane, kratko poručio: "Imali smo veoma pozitivan sastanak", prenijela je ruska novinska agencija RIA. Prema navodima izvora koji je za Reuters govorio pod uslovom anonimnosti, sastanak je trajao oko dva sata.