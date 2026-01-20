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BRIFING U BIJELOJ KUĆI

Tramp: SAD će se vrlo brzo usmjeriti na drogu koja dolazi kopnom

Uklonili smo gotovo 100 posto droge koja dolazi vodom. Sada ćemo, vrlo brzo, početi s drogom koja dolazi kopnom, kazao je

Tramp: Kopno je mnogo lakše. Anadolija

Anadolija

20.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u utorak da će Sjedinjene Američke Država (SAD) uskoro intenzivirati napore da zaustave ulazak droge kopnom, javlja Anadolu.

- Počinjemo to raditi na kopnu. Kopno je mnogo lakše - rekao je Tramp novinarima na brifingu u Bijeloj kući.

Trampova administracija je od septembra intenzivirala vojne operacije u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu, navodeći napore protiv trgovine narkoticima.

Tramp je rekao da je 97 posto droge koja dolazi iz vode eliminisano.

- Uklonili smo gotovo 100 posto droge koja dolazi vodom. Sada ćemo, vrlo brzo, početi s drogom koja dolazi kopnom. Tačno znamo odakle dolazi - dodao je.

# SAD
# DONALD TRUMP
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