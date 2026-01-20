Evropski savezi pod pritiskom: Sve više poziva na bojkot Svjetskog prvenstva u SAD

Sve su izraženiji pozivi da evropske fudbalske reprezentacije razmotre bojkot Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje bi trebalo biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ovakvi zahtjevi dolaze kao direktna reakcija na izjave i poteze administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), posebno u vezi sa statusom Grenlanda, piše beogradska Politika.

Inicijativu je javno pokrenuo Oke Getlih (Oke Göttlich), predsjednik Fudbalskog kluba St. Pauli i član izvršnog odbora Bundeslige i Njemačkog fudbalskog saveza. On je pozvao evropske zemlje da ozbiljno razmotre bojkot, navodeći da je potpuno legitimno postaviti pitanje da li bi se Evropljani trebali takmičiti u zemlji koja, kako tvrdi, indirektno, a potencijalno i direktno, prijeti Evropi, aludirajući na američki stav prema Grenlandu.

Sličan stav iznio je i njemački parlamentarac Jirgen Hart (Jürgen Hardt), saveznik kancelara Fridriha Merca (Friedrich Merz). Prema njegovim riječima, eventualni bojkot mogao bi poslužiti kao sredstvo političkog pritiska na Vašington, ali bi povlačenje s takmičenja trebalo posmatrati kao krajnju mjeru. Hart je naglasio da je Svjetsko prvenstvo 2026. godine od velikog značaja za predsjednika Trampa te da bi upravo zbog toga takav potez imao posebnu političku težinu.

Pritisak iz Londona

Rasprava se proširila i na Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je konzervativni zastupnik Sajmon Hor (Simon Hoare) ocijenio da američki predsjednik pokazuje ozbiljan nedostatak poštovanja prema saveznicima. On je naveo da bi britanske reprezentacije trebale razmotriti povlačenje s turnira, a u tom kontekstu doveo je u pitanje i planirano putovanje kralja Čarlsa III u Sjedinjene Američke Države tokom 2026. godine.

- Sve su to potezi čije bi odbijanje moglo dovesti predsjednika u nezgodan položaj na domaćem terenu. Sada se moramo boriti, slično se liječi sličnim - poručio je Hor.

Njegov stav podržao je i zastupnik Liberalnih demokrata Luk Tejlor (Luke Taylor), koji je zatražio da britanska vlada razmotri otkazivanje kraljeve posjete SAD-u, ali i bojkot Svjetskog prvenstva, kako bi se Donaldu Trampu jasno stavilo do znanja da mora snositi odgovornost za vlastite političke poteze.

U raspravu se uključio i britanski novinar Pirs Morgan (Piers Morgan), koji je pozvao reprezentacije Engleske, Francuske, Španije, Njemačke, Holandije, Norveške i Italije da se privremeno povuku s takmičenja dok traju pregovori s Vašingtonom o trgovinskim tarifama. On je ocijenio da bi izostanak osam od deset glavnih favorita za osvajanje titule natjerao i druge zemlje da preispitaju svoje učešće.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine planirano je od 11. juna do 19. jula, a utakmice bi se trebale igrati u 16 gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Među gradovima domaćinima su Meksiko Siti, Gvadalahara, Monterej i Toronto, kao i brojni američki gradovi, uključujući Njujork, Filadelfiju, Boston, Atlantu, Majami, Hjuston, Dalas, Los Anđeles, San Francisko, Kanzas Siti i Sijetl. Finale je planirano u Ist Raderfordu, u saveznoj državi Nju Džerzi.

Carine i Grenland

Političku pozadinu cijele rasprave dodatno opterećuju najavljene ekonomske mjere Vašingtona. Predsjednik SAD-a Donald Tramp saopćio je da će od 1. februara 2026. godine uvesti carinu od 10 posto na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije i Finske, uz najavu da će od 1. juna stopa porasti na 25 posto.

Kako je navedeno, ove mjere ostat će na snazi sve dok se ne postigne sporazum o, kako je navedeno, "akviziciji Grenlanda".

Aktuelni svjetski prvak u fudbalu je Argentina, koja je u finalu Svjetskog prvenstva 2022. godine savladala Francusku nakon izvođenja jedanaesteraca.

Prema navodima više izvora, administracija u Vašingtonu nedavno je uputila poruku Kopenhagenu u kojoj se naglašavaju "ozbiljne namjere" u vezi s Grenlandom, iako Sjedinjene Američke Države i Danska već imaju važeći odbrambeni sporazum koji uključuje američko vojno prisustvo na tom otoku. U takvim okolnostima, ideja o bojkotu Svjetskog prvenstva 2026. prerasta iz sportskog pitanja u širu političku temu, čiji bi ishod mogao imati ozbiljne posljedice po odnose između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, ali i po najveći fudbalski događaj na svijetu.