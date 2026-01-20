Pogledajte kako žive djeca vladajuće elite iz Irana: Dok su ljudi ginuli na ulicama, oni su trošili milone daleko od krvoprolića

Sinovi i ćerke iranske vladajuće elite hvale se na društvenim mrežama svojim luksuznim životom, čak i dok hiljade običnih Iranaca gube živote jer su se usudile da izazovu moćne porodice koje vode Islamsku Republiku.
Dok iranske bezbjednosne snage sprovode smrtonosni obračun sa antivladinim demonstrantima, djeca visokih klerika, ministara i šefova službi bezbjednosti ostaju pošteđena krvoprolića i žive raskošno, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Demonstranti su brutalno ubijani, prebijani i izvlačeni iz svojih domova, a organizacije za ljudska prava navode da je u masovnim akcijama uhapšeno na desetine hiljada ljudi. Iranske vlasti tvrde da je u nemirima poginulo najmanje 5.000 ljudi, uključujući pripadnike bezbjednosnih snaga, dok nezavisne organizacije procjenjuju da broj potvrđenih smrtnih slučajeva iznosi oko 16.500.
Nasuprot tome, sinovi i ćerke onih koji naređuju represiju nastavljaju da poziraju sa dizajnerskim torbama, pored luksuznih automobila i privatnih aviona.
Simbol elitnog rasipništva
Samo nedjelju dana prije izbijanja nemira, manekenka i modna dizajnerka Anašid Hoseini djelovala je bezbrižno dok je na internetu pozirala u skupom krem kaputu od kašmira i sa torbom za koju su kritičari rekli da vrijedi više nego što mnogi Iranci zarade za godinu dana.
Opisavši fotografiju kao "ležerna ja", Hoseini, koja je udata za sina bivšeg iranskog ambasadora u Danskoj, postala je simbol elitnog rasipništva i izazvala bijes javnosti.
Hoseini je dio grupe poznate kao aghazadeh – djeca visokih funkcionera režima koja profitiraju od političke moći, korupcije i bogatstva stečenog zaobilaženjem sankcija.
Međutim, ni elita režima nije bila potpuno imuna na represiju, pa su njeni nalozi na društvenim mrežama kasnije utihnuli kada su vlasti tokom nemira uvele opštu blokadu interneta, što je milione Iranaca "odseklo" od spoljnog svijeta.
Luksuz širom svijeta
Hoseini nije izuzetak. Druga djeca iranske vladajuće elite otvoreno žive u inostranstvu, vode poslove i posjeduju imovinu izvan domašaja urušene ekonomije zemlje.
Među njima su Mohamed Hosein Šamkani i njegov brat Hasan, poznat kao "Hektor", koji žive u Dubaiju i vode globalno brodarsko carstvo. Njihov otac, Ali Šamkani, bivši je šef bezbjednosti Islamske Republike i viši savjetnik vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.
- Njihov način života nije samo naljutio, već razbjesnio građane Irana, posebno generaciju Z, uglavnom zato što vide kako ta bogata djeca žive – bez ikakve odgovornosti za ono što rade - rekla je Ela Rozenberg, viša istraživačica specijalizovana za Iran i finansiranje terorizma.
- Njihove porodice, roditelji i bake i deke brinu da im život u Iranu bude lak i luksuzan - dodala je.
Globalne mreže elite
Hamnei ima više rođaka u Velikoj Britaniji i Francuskoj, uključujući nećaka Mahmuda Moradkanija, dok su unuci osnivača Islamske revolucije, ajatolaha Homeinija, nastanjeni u Kanadi.
Brat Alija Laridžanija, sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, predaje sajber-bezbjednost u Škotskoj, dok djeca bivšeg predsjednika Hasana Rohanija žive u Austriji i studirala su na Oksfordu.
Prema riječima jednog bivšeg iranskog ministra, 5.000 aghazadeha živi u Americi, najvećem neprijatelju Irana.
Jedan od najpoznatijih primjera takozvanih "aghazadeh" je Saša Sobhani, sin bivšeg iranskog ambasadora u Venecueli za vrijeme predsjednika Ahmadinedžada.
Sa milionima pratilaca na internetu, Sobhani je izgradio imidž hvaleći se superjahtama, privatnim avionima, brzim automobilima i raskošnim zabavama sa oskudno odjevenim ženama – sadržajem koji je postao gromobran za javni bijes u Iranu, piše DailyMail.
Pobjegli od nemira
Za razliku od mnogih pripadnika elite koji se drže po strani, Sobhani je više puta provocirao kritičare, prikazujući svoj životni stil u inostranstvu, boraveći u zemljama poput Španije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Kasnije je pokušao da se distancira od Teherana, koji traži njegovo izručenje iz Španije zbog optužbi, uključujući vođenje ilegalnih kockarskih sajtova, pranje novca i organizovanje rejvova – navode koje on negira.
Drugi su pobjegli tek preko granice.
Tokom nemira, bogati Iranci viđeni su kako odlaze u susjednu Tursku da se zabavljaju i druže daleko od nasilja, strahujući da bi mogli biti meta dok protesti zahvataju zemlju.
Pokrajina Van na krajnjem istoku Turske, koja dijeli planinsku granicu sa Iranom, postala je popularna destinacija, gdje su se pripadnici elite okupljali u barovima i noćnim klubovima dok su demonstracije kod kuće brutalno gušene.
Luksuz u Teheranu
Uprkos sveobuhvatnim zapadnim sankcijama namijenjenim pritisku na režim, način života iranske elite uglavnom ostaje netaknut – ne samo u inostranstvu, već i kod kuće.
U imućnim četvrtima sjevernog Teherana, poput Elaheja – često poređenog sa Beverli Hilsom – luksuzni automobili i dalje prolaze pored skupih kafića, dizajnerskih butika i modernih stambenih kula, u oštrom kontrastu sa ekonomskim teškoćama s kojima se suočava većina Iranaca.
Sankcije su teško pogodile širu ekonomiju, podigle cijene i urušile zarade, ali kritičari tvrde da sprovođenje mjera nije uspjelo da ozbiljno pogodi porodice na vrhu sistema, omogućavajući djeci visokih zvaničnika da nastave život u izobilju.
Dok se obični Iranci suočavaju sa hapšenjima, mecima i ekonomskim slomom, jaz između vladara i onih kojima vladaju nastavlja da se produbljuje.