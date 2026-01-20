Pogledajte kako žive djeca vladajuće elite iz Irana: Dok su ljudi ginuli na ulicama, oni su trošili milone daleko od krvoprolića

Sinovi i ćerke iranske vladajuće elite hvale se na društvenim mrežama svojim luksuznim životom, čak i dok hiljade običnih Iranaca gube živote jer su se usudile da izazovu moćne porodice koje vode Islamsku Republiku. Dok iranske bezbjednosne snage sprovode smrtonosni obračun sa antivladinim demonstrantima, djeca visokih klerika, ministara i šefova službi bezbjednosti ostaju pošteđena krvoprolića i žive raskošno, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Demonstranti su brutalno ubijani, prebijani i izvlačeni iz svojih domova, a organizacije za ljudska prava navode da je u masovnim akcijama uhapšeno na desetine hiljada ljudi. Iranske vlasti tvrde da je u nemirima poginulo najmanje 5.000 ljudi, uključujući pripadnike bezbjednosnih snaga, dok nezavisne organizacije procjenjuju da broj potvrđenih smrtnih slučajeva iznosi oko 16.500. Nasuprot tome, sinovi i ćerke onih koji naređuju represiju nastavljaju da poziraju sa dizajnerskim torbama, pored luksuznih automobila i privatnih aviona. Simbol elitnog rasipništva Samo nedjelju dana prije izbijanja nemira, manekenka i modna dizajnerka Anašid Hoseini djelovala je bezbrižno dok je na internetu pozirala u skupom krem kaputu od kašmira i sa torbom za koju su kritičari rekli da vrijedi više nego što mnogi Iranci zarade za godinu dana. Opisavši fotografiju kao "ležerna ja", Hoseini, koja je udata za sina bivšeg iranskog ambasadora u Danskoj, postala je simbol elitnog rasipništva i izazvala bijes javnosti.

Hoseini je dio grupe poznate kao aghazadeh – djeca visokih funkcionera režima koja profitiraju od političke moći, korupcije i bogatstva stečenog zaobilaženjem sankcija. Međutim, ni elita režima nije bila potpuno imuna na represiju, pa su njeni nalozi na društvenim mrežama kasnije utihnuli kada su vlasti tokom nemira uvele opštu blokadu interneta, što je milione Iranaca "odseklo" od spoljnog svijeta. Luksuz širom svijeta Hoseini nije izuzetak. Druga djeca iranske vladajuće elite otvoreno žive u inostranstvu, vode poslove i posjeduju imovinu izvan domašaja urušene ekonomije zemlje. Među njima su Mohamed Hosein Šamkani i njegov brat Hasan, poznat kao "Hektor", koji žive u Dubaiju i vode globalno brodarsko carstvo. Njihov otac, Ali Šamkani, bivši je šef bezbjednosti Islamske Republike i viši savjetnik vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija. - Njihov način života nije samo naljutio, već razbjesnio građane Irana, posebno generaciju Z, uglavnom zato što vide kako ta bogata djeca žive – bez ikakve odgovornosti za ono što rade - rekla je Ela Rozenberg, viša istraživačica specijalizovana za Iran i finansiranje terorizma. - Njihove porodice, roditelji i bake i deke brinu da im život u Iranu bude lak i luksuzan - dodala je. Globalne mreže elite Hamnei ima više rođaka u Velikoj Britaniji i Francuskoj, uključujući nećaka Mahmuda Moradkanija, dok su unuci osnivača Islamske revolucije, ajatolaha Homeinija, nastanjeni u Kanadi. Brat Alija Laridžanija, sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, predaje sajber-bezbjednost u Škotskoj, dok djeca bivšeg predsjednika Hasana Rohanija žive u Austriji i studirala su na Oksfordu. Prema riječima jednog bivšeg iranskog ministra, 5.000 aghazadeha živi u Americi, najvećem neprijatelju Irana. Jedan od najpoznatijih primjera takozvanih "aghazadeh" je Saša Sobhani, sin bivšeg iranskog ambasadora u Venecueli za vrijeme predsjednika Ahmadinedžada.

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