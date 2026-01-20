Premijer Grenlanda: "Ne može se isključiti mogućnost invazije i upotrebe vojske"

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen upozorio je da se ne može isključiti mogućnost upotrebe vojne sile na arktičkoj teritoriji, iako je malo vjerovatno da će do toga doći.

Nilsen je također naglasio da Grenland teži bližoj saradnji sa Evropskom unijom, prenosi Reuters.

Američki predsjednik Donald Tramp ranije je objavio fotomontažu na svom nalogu na mreži Truth Social, na kojoj se vide Tramp, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio kako pobadaju američku zastavu na tlo Grenlanda. Nilsen je ovakav čin nazvao "nepoštovanjem".

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da Danska ne može pregovarati o svom suverenitetu, identitetu i demokratiji.

- Ovo je pitanje svjetskog poretka. Najgore možda tek dolazi - rekla je ona.

Frederiksen je dodala da Danska smatra Sjedinjene Američke Države svojim "najbližim saveznikom" i naglasila da Kopenhagen nikada nije tražio sukob, već saradnju.

Zbog napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama, Frederiksen nije doputovala na Svjetski ekonomski forum u Davosu, jer Tramp namjerava da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.