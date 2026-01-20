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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Trampa pitali koliko je daleko spreman ići zbog Grenlanda: "Saznat ćete"

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između SAD-a i evropskih zemalja, dok Trump ponovo vrši pritisak oko Grenlanda

Tramp: Saznat ćete. AP

M. Až.

20.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp odbio je večeras precizirati koliko je daleko spreman ići u nastojanju da Sjedinjene Američke Države steknu Grenland, kada su ga novinari na brifingu u Bijeloj kući pitali povodom prve godine njegovog mandata.

- Saznat ćete - kratko je odgovorio Tramp na pitanje koliko daleko je Vašington spreman ići u tom procesu.

Ove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između SAD-a i evropskih zemalja, dok Tramp ponovo vrši pritisak oko Grenlanda, pozivajući se na sigurnosne razloge i prijeteći uvođenjem novih carina europskim državama.

Američki predsjednik je najavio uvođenje carine od 10 posto na robu iz osam evropskih zemalja dok se ne postigne dogovor o, kako je rekao, "potpunoj kupnji Grenlanda".

Carine bi se odnosile na Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemsku i Finsku, a prema Trumpovim najavama mogle bi porasti na 25 posto do juna ako se ne postigne dogovor.

Grenland, samoupravni teritorij unutar Kraljevine Danske, već duže vrijeme je u centru Trampove pažnje zbog svog strateškog položaja na Arktiku, bogatih mineralnih resursa te, kako tvrdi, rastuće prisutnosti Rusije i Kine u toj regiji.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
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