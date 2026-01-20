Novi ukrajinski ministar odbrane: "Cilj je ubijati 50.000 Rusa mjesečno"

Ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je da je jedan od glavnih ciljeva njegove vlade povećanje ruskih gubitaka.

Govoreći o svojim planovima u novoj funkciji, Fedorov je naveo dva ključna cilja. Prvi je efikasno upravljanje sistemom.

- Upravljanje mora biti izgrađeno oko ljudi koji su sposobni ostvarivati jasno definisane ciljeve. Ako neko ne pokazuje mjerljive rezultate, ne može ostati u sistemu - rekao je Fedorov.

Kao drugi strateški cilj naveo je povećanje ruskih gubitaka.

- Drugi strateški cilj jest ubijati 50.000 Rusa mjesečno - istakao je. Dodao je da je prošlog mjeseca, prema ukrajinskim podacima, ubijeno 35.000 ruskih vojnika te da su ti gubici "potvrđeni snimkama".

- Ako dosegnemo 50.000, vidjet ćemo šta će se dogoditi s neprijateljem. Oni ljude doživljavaju kao resurs, a manjak tog resursa već je vidljiv - naglasio je.

Napomena: Moskva i Kijev rijetko objavljuju vlastite gubitke, dok Ukrajina procjenjuje da su ukupni ruski gubici od početka potpune invazije premašili 1.200.000 ljudi, uključujući poginule, ranjene i nestale.

Situacija na frontu

Unatoč velikim gubicima, Rusija je posljednjih mjeseci ostvarila ograničene pomake na bojišnici, dijelom zbog nadomještanja gubitaka novim vojnicima po ugovoru.

Prema podacima ukrajinskog projekta DeepState, ruske snage su tokom 2025. godine okupirale 4.336 km² ukrajinskog teritorija, što je manje od 1% površine zemlje.

S druge strane, Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom ljudstva, posebno u pješačkim jedinicama koje drže prve linije bojišnice.

Fedorov i digitalna transformacija

Ukrajinski parlament imenovao je Fedorova ministrom odbrane 14. januara. Prije toga je obnašao dužnost potpredsjednika vlade i ministra digitalne transformacije, a na čelu Ministarstva odbrane zamijenio je Denisa Šmihala, koji je tu funkciju imao manje od šest mjeseci.

Tokom Fedorovljevog mandata u Ministarstvu digitalne transformacije pokrenuti su brojni projekti, uključujući razvoj i proizvodnju dronova. Takođe je imao ključnu ulogu u projektu Brave1, koji povezuje bivše ministarstvo s Ministarstvom odbrane radi razvoja vojne tehnologije.