Tramp zveckanjem oružja cilja Grenland, Danska odgovara trgovinskim adutima

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u posljednje vrijeme Grenland vidi kao novu političku metu.

Riječ je o otoku koji je sastavni dio Kraljevine Danske, a Tramp čak nije isključio ni mogućnost upotrebe sile kako bi SAD preuzele kontrolu nad njim. Ipak, iako znatno manja u poređenju s Amerikom, Danska u ovom odnosu posjeduje nekoliko ozbiljnih aduta.

Najveći otok na svijetu

Grenland je najveći otok na svijetu, ali ima svega oko 56.000 stanovnika, dok Danska broji približno devet miliona ljudi. Tramp je ranije ismijavao odbrambene kapacitete Grenlanda, navodeći kako ga štite tek dvije saonice koje vuku psi, te tvrdio da bi Kina ili Rusija mogle lako preuzeti otok ukoliko to SAD ne učine prve.

Nakon što su evropske zemlje odlučile diplomatski odgovoriti na Trampove prijetnje i stati u zaštitu suvereniteta države članice NATO-a i Evropske unije, uslijedio je odgovor iz Vašingtona (Washingtona) u vidu carina od 10 posto za osam evropskih zemalja. Evropska unija, s druge strane, razmatra mehanizam uzvratnih mjera koje bi uključivale kontracarine u vrijednosti od oko 100 milijardi eura.

Snažne trgovinske poluge

Uprkos pritisku, Danska u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama ima snažne trgovinske poluge.

Naime, čak oko 74 posto ukupnog američkog uvoza inzulina dolazi upravo iz Danske. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti SAD-a (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), dijabetes ima oko 28 miliona odraslih Amerikanaca, dok se dodatnih 98 miliona nalazi u stanju predijabetesa.

Osim inzulina, značajan dio američkog uvoza iz Danske odnosi se i na slušne aparate, koji čine oko 28 posto ukupnog uvoza ove vrste proizvoda. Njih proizvode kompanije Oticon, GN Group i WS Audiology.