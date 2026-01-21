Netanjahu ulazi u Trampov "Odbor za mir" koji bi mogao nadmašiti UN

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) saopćio je da je pristao da se pridruži Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), nakon što je njegov kabinet ranije kritikovao sastav izvršnog odbora tog tijela.

U saopćenju Netanjahuovog ureda navodi se da je on prihvatio Trampov poziv.

Odbor za mir koji predvodi Trump prvobitno je zamišljen kao mala grupa svjetskih lidera zaduženih za nadziranje plana prekida vatre u Pojasu Gaze.

Međutim, ambicije Trampove administracije u međuvremenu su se znatno proširile pa je američki predsjednik uputio pozive desetinama država i najavljuje da će ovo tijelo uskoro posredovati u globalnim sukobima, poput svojevrsnog paralelnog Vijeća sigurnosti UN-a.

Povelja odbora još nije objavljena, ali nacrt do kojeg je došla agencija Associated Press pokazuje da će najveće ovlasti biti koncentrisane u rukama samog Trampa. Kako se navodi u nacrtu, doprinos od milijardu dolara osigurava stalno članstvo u odboru.