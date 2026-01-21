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PREMIJER IZRAELA PRISTAO

Netanjahu ulazi u Trampov "Odbor za mir" koji bi mogao nadmašiti UN

Nakon što je njegov kabinet ranije kritikovao sastav izvršnog odbora tog tijela

Netanjahu i Tramp. AP

M. P.

21.1.2026

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) saopćio je da je pristao da se pridruži Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), nakon što je njegov kabinet ranije kritikovao sastav izvršnog odbora tog tijela.

U saopćenju Netanjahuovog ureda navodi se da je on prihvatio Trampov poziv.

Odbor za mir koji predvodi Trump prvobitno je zamišljen kao mala grupa svjetskih lidera zaduženih za nadziranje plana prekida vatre u Pojasu Gaze.

Međutim, ambicije Trampove administracije u međuvremenu su se znatno proširile pa je američki predsjednik uputio pozive desetinama država i najavljuje da će ovo tijelo uskoro posredovati u globalnim sukobima, poput svojevrsnog paralelnog Vijeća sigurnosti UN-a.

Povelja odbora još nije objavljena, ali nacrt do kojeg je došla agencija Associated Press pokazuje da će najveće ovlasti biti koncentrisane u rukama samog Trampa. Kako se navodi u nacrtu, doprinos od milijardu dolara osigurava stalno članstvo u odboru.

Do sada je najmanje osam zemalja, pristalo da učestvuje među kojima su Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko, Vijetnam, Kazahstan, Mađarska, Argentina i Bjelorusija.

Bijela kuća je ujedno objavila sastav još jednog tijela, Izvršnog odbora za Gazu, koji će, u skladu s dogovorom o prekidu vatre, biti zadužen za provođenje zahtjevne druge faze sporazuma.

To podrazumijeva raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga, razoružavanje Hamasa i obnovu ratom razorene enklave.

Odbor će nadzirati i rad novoimenovanog komiteta palestinskih tehnokrata koji će biti zaduženi za vođenje svakodnevnih poslova u Gazi.

# BENJAMIN NETANYAHU
# DONALD TRUMP
# ODBOR ZA MIR
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