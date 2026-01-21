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NIJE JASNO ŠTA SE DESILO

Turistički helikopter nestao u blizini jednog od najaktivnijih vulkana u Japanu

Avion, Robinson R44 američke proizvodnje, bio je na svom trećem turističkom letu tog dana kada je nestao

Turistički helikopter nestao u blizini jednog od najaktivnijih vulkana. Anadolija

Z. V.

21.1.2026

Turistički helikopter s tri osobe nestao je u blizini vulkana Aso, jednog od najaktivnijih vulkana u Japanu.

Helikopter je poletio iz zoološkog vrta na desetominutni obilazak, ali se nikada nije vratio.

Lokalni mediji su izvijestili da je 64-godišnji pilot helikoptera bio veteran sa 40 godina iskustva. Među putnicima su bili muškarac i žena, oboje Tajvanci.

Avion, Robinson R44 američke proizvodnje, bio je na svom trećem turističkom letu tog dana kada je nestao. Nije bilo problema sa njegova dva ranija putovanja, prema riječima operatera helikoptera Takumi Enterprise.

Aso je posljednji put eruptirao u oktobru 2021. godine, šaljući ogroman oblak dima u nebo.

# HELIKOPTER
# JAPAN
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