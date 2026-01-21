Video / Europol razbio ogromnu kriminalnu narko-mrežu u EU: Uništene 24 laboratorije

Europol je 16. januara realizovao veliku akciju koja je dovela do razbijanja kriminalne narko-mreže koja je djelovala širom Evropske unije (EU).
Operacija je sprovedena u Poljskoj, Belgiji, Njemačkoj i Nizozemskoj.
Akcija je bila usmjerena na mrežu za koju se sumnjalo da uvozi velike količine hemijskih prekursora, korištenih u proizvodnji sintetičkih droga u laboratorijama u više zemalja. Pored toga, mreža je bila uključena u aktivnosti pranja novca kako bi unaprijedila svoje ilegalne operacije.
Tokom jednogodišnje istrage, pod kodnim nazivom „Fabryka“, u operaciji su učestvovali organi za provođenje zakona i pravosudni organi iz Belgije, Češke, Njemačke, Nizozemske, Poljske i Španije.
Istraga je pokazala da je mreža možda uvezla više od 1.000 tona prekursora, što je dovoljno za proizvodnju 300 tona sintetičkih droga, uključujući MDMA, amfetamine i katinon. Procjenjuje se da ove aktivnosti generišu milijarde eura kriminalne dobiti, dok se ilegalna imovina ulijeva u legalnu ekonomiju, stvarajući rizike od narušavanja tržišta, nelojalne konkurencije i infiltracije organizovanog kriminala u legitimna preduzeća.
Mreža je bila odgovorna za uvoz, prepakivanje i distribuciju prekursora koji se koriste u proizvodnji sintetičkih droga, a tokom akcije je uništeno 24 laboratorije. Hemikalije, porijeklom iz Kine (China) i Indije (India), ulazile su u EU preko više zemalja i transportovane u Poljsku radi dalje distribucije ilegalnim laboratorijama širom EU.
U akciji je uhapšeno 20 osoba, od čega 19 u Poljskoj i jedna u Njemačkoj. Izvršeni su pretresi 50 kuća, a zaplijenjeno je devet vozila, nekretnine procijenjene na 2,5 miliona eura, velike količine hemikalija i prekursora te plantaža marihuane s više od 2.000 biljaka.