Video / Europol razbio ogromnu kriminalnu narko-mrežu u EU: Uništene 24 laboratorije

Europol je 16. januara realizovao veliku akciju koja je dovela do razbijanja kriminalne narko-mreže koja je djelovala širom Evropske unije (EU).

Operacija je sprovedena u Poljskoj, Belgiji, Njemačkoj i Nizozemskoj.

Akcija je bila usmjerena na mrežu za koju se sumnjalo da uvozi velike količine hemijskih prekursora, korištenih u proizvodnji sintetičkih droga u laboratorijama u više zemalja. Pored toga, mreža je bila uključena u aktivnosti pranja novca kako bi unaprijedila svoje ilegalne operacije.