Velika istraga protiv vjerske skupine: Prodavali hranu namijenjenu ugroženima

Na osnovu zahtjeva Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) u Katovicama (Poljska), službenici Centralnog biroa za borbu protiv korupcije u Lođu uhapsili su još jednog osumnjičenog u okviru istrage protiv članova vjerske grupe, osumnjičenih za prevaru prilikom prodaje hrane namijenjene izbjeglicama i najugroženijim osobama, čiju je nabavku finansirala EU.

Kao što je ranije objavljeno, vjerska grupa koja je pod istragom primila je 2.500 tona hrane, vrijedne preko 3,7 miliona eura namijenjene ljudima koji se suočavaju sa siromaštvom i socijalnom isključenošću, uključujući izbjeglice i beskućnike, u okviru Programa evropskih fondova za pomoć u hrani 2021-2027.

Hranu je obezbijedio poljski Nacionalni centar za podršku poljoprivredi (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR), kao dio implementacije Programa pomoći EU, koji je do 90% sufinansirao Evropski socijalni fond plus.

Prema sporazumima potpisanim sa KOWR-om, poljskom agencijom za plaćanja, udruženje je također primilo više od 500.000 eura za administrativne i transportne troškove, uključujući skladištenje, koje je također finansirala EU.

Međutim, na osnovu dokaza, udruženje je prevarom prodalo dio hrane radi profita maloprodajnim objektima u Poljskoj i inostranstvu, umjesto da je besplatno isporuči namijenjenim korisnicima.

Ovu istragu su u aprilu 2025. godine otvorile nacionalne vlasti. EPPO u Katovicama preuzeo je slučaj krajem maja 2025. U julu prošle godine uhapšeno je i optuženo šest osumnjičenih.