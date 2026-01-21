Video / Olujni udari u Italiji, izdata upozorenja zbog ciklona Harry

Snimci nadzornih kamera koji su nastali jučer prikazuju trenutak kada je olujni udar poplavio trpezariju italijanskog restorana na obali mora u sicilijanskoj Cataniji dok je ciklon Harry pogodio regiju.

Oluja je od 19. januara donijela obilne kiše, jake vjetrove i olujne udare Siciliji i Sardiniji, što je dovelo do raspoređivanja 1.480 vatrogasaca u te tri regije.

Sicilija je zabilježila najveći broj incidenata, sa više od 1.013 intervencija.

Vlasti su izdale crvena upozorenja širom Sicilije i Sardinije zbog oluje koja je izazvala jake vjetrove, intenzivne kiše i opasne olujne udare.