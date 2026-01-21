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190 LJUDI EVAKUISANO

Video / Olujni udari u Italiji, izdata upozorenja zbog ciklona Harry

Sicilija je zabilježila najveći broj incidenata, sa više od 1.013 intervencija

Trenutak olujnog udara na italijanski restoran. Screenshot

Z. V.

21.1.2026

Snimci nadzornih kamera koji su nastali jučer prikazuju trenutak kada je olujni udar poplavio trpezariju italijanskog restorana na obali mora u sicilijanskoj Cataniji dok je ciklon Harry pogodio regiju.

Oluja je od 19. januara donijela obilne kiše, jake vjetrove i olujne udare Siciliji i Sardiniji, što je dovelo do raspoređivanja 1.480 vatrogasaca u te tri regije.

Sicilija je zabilježila najveći broj incidenata, sa više od 1.013 intervencija.

Vlasti su izdale crvena upozorenja širom Sicilije i Sardinije zbog oluje koja je izazvala jake vjetrove, intenzivne kiše i opasne olujne udare.

Civilna zaštita je naredila preventivne evakuacije zbog pogoršanja uslova.

Ukupno je 190 ljudi evakuisano iz izloženih područja širom Sicilije, a gradonačelnici su pozvani da brzo djeluju usred prijetnje iznenadnim porastom vodostaja i bujičnih poplava.

# OLUJA
# CIKLON
# ITALIJA
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