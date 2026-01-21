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BILATERALNI ODNOSI

Stiv Vitkof u Moskvi: Sastaje se sa Putinom "Rusi su tražili sastanak, to je značajno!"

Trampovi izaslanici dosad su uglavnom razgovarali s ukrajinskom stranom, dok su europske zemlje sudjelovale u nekim krugovima pregovora

Stiv Vitkof. AP Photo/ Alex Brandon

Z. V.

21.1.2026

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa)  Stiv Vitkof (Steve Witkof) rekao je da će se sutra sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. "Moramo se s njim sastati u četvrtak", rekao je Vitkof u intervjuu za CNBC misleći na Putina, kako prenosi Reuters.

Razgovarali o bilateralnim odnosima 

- Ali Rusi traže taj sastanak. Mislim da je to značajna izjava s njihove strane", rekao je. Kremlj je prošli tjedan izjavio da se priprema dočekati Vitkofa i Trampova zeta Džerarda Kušnera (Jareda Kushnera) u Moskvi na mirovnim pregovorima o Ukrajini, ali da još nisu određeni datumi - rekao je Vitkof. 

Prema izvješćima medija iz Moskve, predstavnici Rusije i Sjedinjenih Država razgovarali su o bilateralnim odnosima i mirovnom rješenju za Ukrajinu na marginama Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) u Davosu.

Pozitivan sastanak

Sastanku, održanom jučer navečer, prisustvovali su Steve Vitkof, Džerard Kušner te ruski pregovarač Kiril Dmitriev, navodi se u izvješćima koja prenosi dpa. Rezultati razgovora nisu objavljeni, no Vitkof je snimljen na videu koji je objavio ruski list Izvestija.

- Imali smo vrlo pozitivan sastanak -  rekao je, no nije dao dodatne komentare. Tramp želi okončati rat u Ukrajini koji traje gotovo četiri godine- rekao je Vitkof.  

Njegovi izaslanici dosad su uglavnom razgovarali s ukrajinskom stranom, dok su europske zemlje sudjelovale u nekim krugovima pregovora. Rusko vodstvo na čelu s predsjednikom Vladimirom Putinom ne sudjeluje izravno u razgovorima, ali je uključeno putem veza s Vitkofom i Kušneom.

# MOSKVA
# VLADIMIR PUTIN
# STEVE WITKOFF
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