Direktor Ryanaira ismijao Maska: Ne može nas kupiti, ali svaka investicija je bolja od X-a

Direktor Ryanaira Majkl O’Liri (Michael O’Leary) izjavio je da Ilon Mask (Elon Musk) ne može kupiti ovu aviokompaniju, ali da bi mu svaka investicija u Ryanair donijela znatno veći povrat od onoga koji trenutno ostvaruje upravljajući društvenom mrežom X, nekadašnjim Twitterom.

Ovi komentari uslijedili su nakon nove javne prepirke između O’Lirija i Maska na društvenim mrežama, za koju čelnik Ryanaira tvrdi da je, paradoksalno, imala pozitivan učinak na prodaju aviokarata.

Sukob je eskalirao nakon što je O’Liri odbacio mogućnost uvođenja Starlink internet-usluge na flotu Ryanaira, koja broji više od 600 aviona. U razmjeni uvreda, O’Liri je Maska nazvao idiotom, dok je američki milijarder uzvratio nazivajući ga „nepodnošljivim računovođom“.

Mask je potom na mreži Xsugerisao da bi mogao kupiti najveću evropsku aviokompaniju po broju prevezenih putnika i „postaviti nekoga ko se zaista zove Rajan da je vodi“. Objavio je i anketu među svojim pratiteljima, u kojoj je oko tri četvrtine učesnika podržalo tu ideju.

Govoreći na konferenciji za medije, O’Liri je rekao da bi Ryanair bio dobra investicija za Maska, ali je naglasio da pravila Evropske unije o ograničenju stranog vlasništva u aviokompanijama predstavljaju prepreku za bilo kakvo preuzimanje.

- Ako želi investirati u Ryanair, mi bismo to smatrali vrlo dobrom investicijom, svakako znatno boljom od finansijskih povrata koje trenutno ostvaruje na X-u - rekao je O’Liri, otvoreno se izrugujući Maskovom upravljanju društvenom mrežom.