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Direktor Ryanaira ismijao Maska: Ne može nas kupiti, ali svaka investicija je bolja od X-a

Ako želi investirati u Ryanair, mi bismo to smatrali vrlo dobrom investicijom, svakako znatno boljom od finansijskih povrata koje trenutno ostvaruje

Majkl O’Liri. Platforma X

A. O.

21.1.2026

Direktor Ryanaira Majkl O’Liri (Michael O’Leary) izjavio je da Ilon Mask (Elon Musk) ne može kupiti ovu aviokompaniju, ali da bi mu svaka investicija u Ryanair donijela znatno veći povrat od onoga koji trenutno ostvaruje upravljajući društvenom mrežom X, nekadašnjim Twitterom.

Ovi komentari uslijedili su nakon nove javne prepirke između O’Lirija i Maska na društvenim mrežama, za koju čelnik Ryanaira tvrdi da je, paradoksalno, imala pozitivan učinak na prodaju aviokarata.

Sukob je eskalirao nakon što je O’Liri odbacio mogućnost uvođenja Starlink internet-usluge na flotu Ryanaira, koja broji više od 600 aviona. U razmjeni uvreda, O’Liri je Maska nazvao idiotom, dok je američki milijarder uzvratio nazivajući ga „nepodnošljivim računovođom“.

Mask je potom na mreži Xsugerisao da bi mogao kupiti najveću evropsku aviokompaniju po broju prevezenih putnika i „postaviti nekoga ko se zaista zove Rajan da je vodi“. Objavio je i anketu među svojim pratiteljima, u kojoj je oko tri četvrtine učesnika podržalo tu ideju.

Govoreći na konferenciji za medije, O’Liri je rekao da bi Ryanair bio dobra investicija za Maska, ali je naglasio da pravila Evropske unije o ograničenju stranog vlasništva u aviokompanijama predstavljaju prepreku za bilo kakvo preuzimanje.

- Ako želi investirati u Ryanair, mi bismo to smatrali vrlo dobrom investicijom, svakako znatno boljom od finansijskih povrata koje trenutno ostvaruje na X-u - rekao je O’Liri, otvoreno se izrugujući Maskovom upravljanju društvenom mrežom.

Osvrćući se na ono što je nazvao Maskovim „Twitter ispadom“, O’Liri je rekao da je cijela priča Ryanairu donijela snažan marketinški efekat.

- Rezervacije su porasle za oko dva do tri posto u posljednjih pet dana, što je, s obzirom na naš obim poslovanja, izuzetno značajan rast - kazao je.

Dionice Ryanaira tokom javne prepirke nisu zabilježile veće oscilacije, što sugerira da većina investitora Maskovu ideju o kupovini kompanije ne shvata ozbiljno.

O’Liri je potvrdio da je Ryanair u proteklih 12 mjeseci vodio razgovore sa Starlinkom o uvođenju bežičnog interneta u avionima, ali da dogovor nije postignut zbog visoke cijene.

- Ljudi iz Starlinka vjeruju da bi 90 posto putnika plaćalo WiFi. Naše iskustvo pokazuje da bi to učinilo manje od 10 posto - rekao je.

Dodao je da je Ryanair definitivno odustao od ugradnje Starlink sistema jer bi dodatne antene povećale otpor zraka i potrošnju goriva, a godišnji trošak procijenio je na oko 250 miliona dolara.

# RYANAIR
# ELON MUSK
# MICHAEL O’LEARY
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