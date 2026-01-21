Pojavio se snimak: Tramp nakon tri sata kašnjenja stigao u Švicarsku, evo šta je prvo uradio

Trampov dolazak kasnio je gotovo tri sata, nakon što se avion Air Force One tokom noći morao vratiti u Merilend zbog, kako je navedeno, manjih tehničkih problema. Nakon što su se predsjednik i pratnja prebacili u drugi avion, let prema Evropi je nastavljen bez daljih poteškoća.

Avion s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom sletio je danas nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu na aerodrom u Cirihu, odakle je helikopterom nastavio put prema Davosu.

Nedugo po slijetanju u Cirih, na društvenim mrežama pojavio se prvi snimak predsjednika SAD. Na snimku se vidi kako Tramp izlazi iz aviona, nakratko zastaje, duboko uzdiše i, čini se, posmatra okupljene koji su ga dočekali.

Nakon toga se ukrcao u helikopter koji ga je prevezao do Davosa, gdje bi se trebao obratiti učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma.

Ipak, njegov dolazak dolazi u trenutku kada su brojni svjetski lideri već napustili Davos ili otkazali učešće na forumu. Među njima su i francuski predsjednik Emanuel Makron te predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije otkazao svoj dolazak.