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ISTRAGA

Republikanci pokreću inicijativu kojom bi se bračni par Klinton proglasio krivim za nepoštivanje Kongresa

Posljedice optužbi za nepoštivanje Kongresa su ozbiljne, imajući u vidu mogućnost znatne novčane kazne pa čak i zatvorske

Bil i Hilari Klinton. AP

Z. V.

21.1.2026

Republikanci pokreću inicijativu da bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton) i bivšu državnu sekretarku Hilari Klinton (Hillary Clinton) proglase krivim za nepoštivanje Kongresa zbog istrage o Džefriju Epstajnu (Jeffrey Epstein).

Time se otvara mogućnost da Predstavnički dom prvi put upotrijebi jednu od svojih najtežih kazni protiv bivšeg predsjednika.

Postupak zbog nepoštivanja Kongresa prvi je korak ka krivičnom gonjenju, koje bi, ako bi bilo uspješno, potencijalno moglo poslati bračni par Klinton u zatvor.

Ipak, uoči sjednice Odbora za nadzor Predstavničkog doma u srijedu, na kojoj se pripremaju optužbe, pojavili su se znakovi popuštanja tenzija.

Posljedice optužbi za nepoštivanje Kongresa su ozbiljne, imajući u vidu mogućnost znatne novčane kazne pa čak i zatvorske.

Iako se takve optužbe historijski koriste tek kao krajnja mjera, zakonodavci su posljednjih godina spremniji posegnuti za tom opcijom.

Sukob je najnoviji zaokret u nepredvidivoj sagi o Epstajnu, dok Kongres istražuje kako je on uspio godinama seksualno zlostavljati desetine tinejdžerki.

Epstajn je izvršio samoubistvo 2019. godine u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, čekajući suđenje. Javno objavljeni spisi iz slučaja otkrili su detalje veza između Epstajna i Bila Klintona te Donalda Trampa (Trump), kao i mnogih drugih moćnih muškaraca.

Klinton, Tramp i mnogi drugi povezani s Epstajnom nisu optuženi za krivična djela. Ipak, zastupnici se i dalje spore oko toga ko bi trebao biti pod najvećom lupom.

# BILL CLINTON
# HILLARY CLINTON
# JEFFREY EPSTEIN
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