Tramp nikad žešće o Evropi: Ne ide u dobrom pravcu, neprepoznatljiva je, dijelovi svijeta se urušavaju pred našim očima!

- Na vlasti sam godinu dana, ekonomija cvjeta, inflacije nema, opasne granice su zatvorene. SAD je usred najdramatičnijeg ekonomskom preokreta u historiju. Prije godinu dana bili smo mrtva zemlja pod vodstvom radikalnih ljevičara. Sad smo najmoćnija zemlja. Ovo su sve odlične vijesti. SAD je ekonomski motor planeta. Ako mi padnemo, i vi padate. Najviše me iznenadilo koliko je malo vremena trebalo da se sve to dogodi - naglasio je Tramp.

Kazao je da se obraća među prijateljima i nekim "neprijateljima".

Tramp je rekao da je SAD imala njeverovatan ekonomski rast kakav, kako tvrdi, zemlja ranije nije vidjela.

Poručio je da jučer obilježio godinu drugog mandata u Bijeloj kući i da se mnogo toga promijenilo.

Predsjednik SAD Donald Tramp stigao je na Svjetski ekonomski forum u Davos, odakle se obratio javnosti.

Poručio je da je Evropa neprepoznatljiva i da su to mnogi prijatelji primjetili, iako ima mnogo potencijala u brojnim državama.

- Neki dijelovi Evrope su danas neprepoznatljivi. Volim Evropu i želim da ide u dobrom smjeru, ali ne ide. Vlade su mislile da se rast može postići nekontroliranom imigracijom. Rezultat je bio veliki deficit i najmasovnije migracije. Veliki dijelovi svijeta se urušavaju pred našim očima. Svi stručnjaci su predvidjeli da će moj model dovesti do recesije. Dokazali smo da su svi bili u krivu - naglasio je Trump.

Dodao je i da Evropa nije ono što je nekad bila.

- Možemo o tome raspravljati, ali zapravo se nema o čemu raspravljati - jasan je bio.

Bio je jasan da druge zemlje moraju platiti za štetu koje su nanijele SAD.

- Umjesto da gradimo neučinkovite vjetroturbine koje samo koštaju, mi ih u SAD rušimo - rekao je.

Osvrnuo se na Venecuelu, za koju kaže da je prije 20 godina bila divna zemlja.

- Mi im pomažemo, zarađivat će više novca nego ikad, građani će živjeti bolje. Kad je napad završio rekli su - idemo se dogovoriti. Zaradit će više u idućih 6 mjeseci nego što su zaradili u 20 godina. Vodstvo zemlje se ponašalo vrlo, vrlo pametno - rekao je Tramp.

Kazao je da predsjednik Kine Si Đinping cijeni sve što su uradili u Venecueli.

Nakon toga se vratio na kritike prema Evropi.

- Ne želim nikoga vrijeđati, ali prijatelji mi se vraćaju iz dijelova Evrope i govore da je ne prepoznaju - kazao je.

Spomenuo je kontroliranu masovnu migraciju i rekordne budžetske i trgovinske deficije kao argumente.

- Dijelovi našeg svijeta uništavaju se pred našim očima, a čelnici ne poduzimaju ništa - istakao je.