Tramp otkrio hoće li SAD upotrijebiti silu za preuzimanje Grenlanda: Kažite "da" bit ćemo zahvalni, kažite "ne" i mi ćemo to zapamtiti

Američki predsjednik Donald Tramp govorio je na ekonomskom samitu u Davosu i tom prilikom se osvrnuo i na pitanje Grenlanda, otkrivši da li su Sjedinjene Američke Države spremne upotrijebiti silu kako bi preuzele kontrolu nad tim ostrvom. - Nikada ništa nismo tražili niti dobili, iako bismo mogli, ako posegnem za silom. Ali ne želim koristiti silu. Mi samo tražimo Grenland, koji je i ranije bio naš - rekao je Tramp.

On je potom ponovio tvrdnju da SAD od NATO-a nisu dobile ništa zauzvrat, osim obaveze da štite Evropu i finansiraju funkcioniranje saveza. - Ako mene pitate, mi smo plaćali sto posto, jer oni nisu plaćali. A mi samo tražimo Grenland, jer mora biti naš da bismo ga mogli braniti. Prvo pravno, a zatim psihološki, jer ko bi branio "ugovor", ko bi branio ogromne količine leda - kazao je Tramp. Otvaranje razgovora Američki predsjednik je naglasio da je Grenland važan za stratešku i nacionalnu sigurnost SAD-a. - To je strateški interes Sjedinjenih Američkih Država - rekao je Tramp, dodajući da je prioritet SAD-a već stotinama godina odvraćanje sigurnosnih prijetnji. Tramp je istakao da traži hitno otvaranje razgovora o tome da SAD dobije Grenland. - Ovo nije prijetnja NATO-u. Ovo bi samo povećalo sigurnost cijelog saveza, koji SAD ne tretira pravedno. Mi dajemo toliko mnogo, a dobijamo vrlo malo. Godinama sam kritičar NATO-a, a ipak sam pomogao NATO-u više nego bilo koji predsjednik - rekao je Tramp, dodajući da NATO, prema njegovim riječima, ne bi postojao bez njega.