Tramp otkrio hoće li SAD upotrijebiti silu za preuzimanje Grenlanda: Kažite "da" bit ćemo zahvalni, kažite "ne" i mi ćemo to zapamtiti

Američki predsjednik Donald Tramp govorio je na ekonomskom samitu u Davosu i tom prilikom se osvrnuo i na pitanje Grenlanda, otkrivši da li su Sjedinjene Američke Države spremne upotrijebiti silu kako bi preuzele kontrolu nad tim ostrvom.
- Nikada ništa nismo tražili niti dobili, iako bismo mogli, ako posegnem za silom. Ali ne želim koristiti silu. Mi samo tražimo Grenland, koji je i ranije bio naš - rekao je Tramp.
On je potom ponovio tvrdnju da SAD od NATO-a nisu dobile ništa zauzvrat, osim obaveze da štite Evropu i finansiraju funkcioniranje saveza.
- Ako mene pitate, mi smo plaćali sto posto, jer oni nisu plaćali. A mi samo tražimo Grenland, jer mora biti naš da bismo ga mogli braniti. Prvo pravno, a zatim psihološki, jer ko bi branio "ugovor", ko bi branio ogromne količine leda - kazao je Tramp.
Otvaranje razgovora
Američki predsjednik je naglasio da je Grenland važan za stratešku i nacionalnu sigurnost SAD-a.
- To je strateški interes Sjedinjenih Američkih Država - rekao je Tramp, dodajući da je prioritet SAD-a već stotinama godina odvraćanje sigurnosnih prijetnji.
Tramp je istakao da traži hitno otvaranje razgovora o tome da SAD dobije Grenland.
- Ovo nije prijetnja NATO-u. Ovo bi samo povećalo sigurnost cijelog saveza, koji SAD ne tretira pravedno. Mi dajemo toliko mnogo, a dobijamo vrlo malo. Godinama sam kritičar NATO-a, a ipak sam pomogao NATO-u više nego bilo koji predsjednik - rekao je Tramp, dodajući da NATO, prema njegovim riječima, ne bi postojao bez njega.
Američki predsjednik je naveo i da je, kada je drugi put ušao u Bijelu kuću, zatekao izuzetno lošu situaciju u SAD-u.
- Inflacija, ali i Ukrajina… Znam Putina, razgovarali bismo. Do ovoga ne bi došlo - rekao je Tramp.
Ponovo se pohvalio svojom, kako je naveo, "ulogom mirotvorca", tvrdeći da je zaustavio osam ratova.
- Putin me zvao i rekao da on to deset godina nije mogao, a ja sam to riješio za jedan dan - rekao je Tramp.
Američki predsjednik je poručio da se Evropa mora baviti ratom u Ukrajini, a ne SAD, jer su, kako je rekao, "previše daleko".
Poruka Danskoj
U dodatnoj poruci upućenoj Dancima, Tramp je iznio otvoreno upozorenje.
- Imate izbor. Recite da, i mi ćemo to cijeniti. Recite ne, i mi ćemo zapamtiti - poručio je Tramp.
"Samo želim komad leda koji će imati važnu ulogu u odbrani svijeta. To je mali zahtjev u odnosu na ono što smo im dali tokom decenija", rekao je, dodajući: "Želimo komad leda za zaštitu svijeta".