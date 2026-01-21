Tramp objavio kartu na kojoj su Kanada, Grenland, Venecuela i Kuba prikazani kao dio SAD

Američki predsjednik Donald Tramp podijelio je izmijenjenu fotografiju karte Sjedinjenih Američkih Država na kojoj su Kanada, Grenland, Venecuela i Kuba prikazani kao dio američkog teritorija, izvijestio je kanadski CBC.
AMERIČKI PREDSJEDNIK
Riječ je o fotografiji očito modificiranoj umjetnom inteligencijom
Izmijenjena fotografija koju je podijelio Tramp. Truth Social
Američki predsjednik Donald Tramp podijelio je izmijenjenu fotografiju karte Sjedinjenih Američkih Država na kojoj su Kanada, Grenland, Venecuela i Kuba prikazani kao dio američkog teritorija, izvijestio je kanadski CBC.
Riječ je o fotografiji očito modificiranoj umjetnom inteligencijom. Izvorna fotografija snimljena je u augustu, tokom posjete čelnika NATO-a Bijeloj kući, kada su Trampa u Ovalnom uredu posjetili, među ostalima, britanski premijer Kir Starmer i francuski predsjednik Emanuel Makron, navodi CBC.
Na originalnoj fotografiji vidi se standardna karta Sjedinjenih Američkih Država, bez teritorijalnih promjena. U verziji koju je Tramp sada podijelio karta je digitalno izmijenjena tako da uključuje i Kanadu, Grenland, Venecuelu i Kubu kao dio SAD-a.
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