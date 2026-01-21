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EU odgovorila na Trampove prijetnje: Suspendiran ključni sporazum sa SAD

Evropska unija zaustavila je proces formalnog odobrenja trgovinskog sporazuma sklopljenog s američkim predsjednikom

Fon der Lajen i Tramp. Platforma X

M. Až.

21.1.2026

Evropska unija zaustavila je proces formalnog odobrenja trgovinskog sporazuma sklopljenog s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, nakon njegovih prijetnji uvođenjem carina vezanih uz Grenland, piše NBC News.

Reakcija Evropskog parlamenta

Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta, izjavio je kako zbog prijetnji protiv Grenlanda, Danske i njihovih evropskih saveznika, EU nije imala drugog izbora nego obustaviti rad na sporazumu.

- S obzirom na kontinuirane i eskalirajuće prijetnje, uključujući prijetnje carinama, protiv Grenlanda i Danske te njihovih evropskih saveznika, nismo imali drugog izbora nego obustaviti rad - rekao je Lange.

Dodao je kako se nikakvi koraci za napredovanje sporazuma neće poduzeti "dok se SAD ne odluči ponovno na suradnju, a ne konfrontaciju".

- Naš suverenitet i teritorijalni integritet su ugroženi. Poslovanje kao i obično je nemoguće - naveo je Lange u objavi na društvenoj mreži X.

Trampove prijetnje

Odluka EU-a uslijedila je nakon što je Tramp u subotu izjavio da će sedam zemalja Evropske unije, uz Ujedinjeno Kraljevstvo, biti pogođeno carinama ako ne dopuste Sjedinjenim Američkim Državama kontrolu nad Grenlandom.

Detalji zaustavljenog sporazuma

Trgovinski sporazum postignut je u srpnju tokom posjete predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Trampovom golf klubu u Turnberryju u Škotskoj.

Srž sporazuma bilo je ograničenje američkih carina na većinu uvoza iz EU na 15 posto, što je bila jedna od najnižih stopa koje je prošle godine dobio bilo koji trgovinski partner. Neki uvoz iz EU, poput generičkih lijekova, trebao je biti potpuno oslobođen carina.

Zauzvrat, Evropska unija, najveći trgovinski partner SAD-a, snizila bi carine na neke proizvode koje uvozi iz Sjedinjenih Američkih Država, što bi pomoglo američkim poljoprivrednim i industrijskim kompanijama u prodaji proizvoda.

Promjena tona

Kada je sporazum prvotno objavljen, Evropska komisija je priopćila da on "vraća stabilnost". No, to se promijenilo s prijetnjom Trampa carinama.

- U politici kao i u poslu, dogovor je dogovor - rekla je Fon der Lajen u utorak na Svjetskom ekonomskom forumu.

- A kada se prijatelji rukuju, to mora nešto značiti - dodala je.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# EU
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