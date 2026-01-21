Tužilaštvo BiH traži provjeru tvrdnji o bh. državljaninu zarobljenom u Ukrajini

Odjel za terorizam Tužilaštva Bosne i Hercegovine zatražio je od Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) da provjeri tvrdnje u vezi sa Selverom Hrustićem, državljaninom BiH navodno zarobljenim u Ukrajini dok se borio na strani ruskih snaga.

Iz Tužilaštva BiH su u pisanom odgovoru za portal Detektor.ba kazali da svi građani i organizacije koji imaju saznanja o boravku državljana BiH na stranim ratištima bilo gdje u svijetu, mogu informacije prijaviti nadležnim agencijama za provedbu zakona.

Krivično djelo

Advokat iz Sarajeva Senad Bilić objasnio je da je pridruživanje stranom ratištu u BiH zakonom definisano kao krivično djelo, te da Bosna i Hercegovina može tražiti izručenje svog državljanina zbog procesuiranja.

- Možemo tražiti izručenje putem međunarodne pravne pomoći - pojasnio je advokat.

Portal navodi kako je ovo jedna od procedura kojom bi Selver Hrustić, kojeg su ukrajinske snage zarobile kao ruskog vojnika, mogao biti izručen BiH.

Za slučaj se saznalo 17. januara, kada je ukrajinski portal United24 Media objavio Hrustićevu ispovijest u kojoj je otkrio da se ruskoj vojsci pridružio u septembru 2025.

Na zvaničan upit portala Detektor o njegovom slučaju, nisu odgovorili iz ministarstava vanjskih poslova i pravde.