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UOČI SASTANKA S RUTEOM

Tramp: Mogu zamisliti razumnu cijenu za kupovinu Grenlanda

I bolje je ako imamo Grenland nego ako ga nemamo. Bit će sigurnije, bit će snažnije, bit će bolje za Evropu i bit će bolje za nas, rekao je

Rute i Tramp. Platforma X

M. Až.

21.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u kratkom razgovoru s novinarima, uoči sastanka s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), odgovarao je na pitanja o Grenlandu.

Upitan da li vidi "razumnu" cijenu po kojoj bi Sjedinjene Američke Države mogle preuzeti kontrolu nad tim otokom, Tramp je rekao da takvu mogućnost može zamisliti.

- Mogao bih to vidjeti, da… mogao bih to vidjeti - odgovorio je Tramp.

Zatim je dodao da, prema njegovim riječima, postoji i "veća cijena".

- To je cijena sigurnosti i zaštite, nacionalne sigurnosti i međunarodne sigurnosti. I, kao što znate, radimo na Zlatnoj kupoli, to će biti jako skupo. I bolje je ako imamo Grenland nego ako ga nemamo. Bit će sigurnije, bit će snažnije, bit će bolje za Evropu i bit će bolje za nas - rekao je Tramp.

Američkog predsjednika potom su pitali kakve bi bile "posljedice" za Dansku ukoliko ne pristane na dogovor o Grenlandu.

- To ćete morati sami shvatiti. Pametan ste čovjek - odgovorio je Tramp.

# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
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