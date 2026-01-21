Tramp se predomislio: Neće uvesti carine evropskim zemljama zbog Grenlanda

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je promijenio odluku o mogućem uvođenju carina evropskim zemljama zbog pitanja Grenlanda, navodeći da je do zaokreta došlo nakon razgovora s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Davosu.

Formiranje sporazuma

Tramp je rekao da su razgovori doveli do formiranja okvira budućeg sporazuma koji se odnosi na Grenland i širu arktičku regiju, te da zbog toga carine ipak neće biti uvedene.

- Na osnovu vrlo produktivnog sastanka koji sam imao s generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom. Ovo rješenje, ako se provede, bit će odlično za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO-a. Na osnovu ovog razumijevanja, neću uvoditi carine koje su trebale stupiti na snagu 1. februara - rekao je Tramp.

Dodao je da se nastavljaju dodatni razgovori koji se odnose na sigurnosni projekat poznat kao "Zlatna kupola", povezan s Grenlandom, te da će više informacija biti dostupno kako pregovori budu odmicali.

- Vode se dodatni razgovori u vezi sa Zlatnom kupolom i Grenlandom. Daljnje informacije bit će dostupne kako razgovori budu napredovali. Potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i razni drugi, po potrebi, bit će odgovorni za pregovore – oni će direktno meni odgovarati - naveo je američki predsjednik.

Podsjetimo, Tramp je ranije najavio uvođenje carina od 10 posto evropskim zemljama koje se ne slažu s njegovom politikom "posjedovanja" Grenlanda, uz poruku da bi mjere stupile na snagu početkom februara.

Oštre kritike

U ranijoj izjavi američki predsjednik je oštro kritizirao aktivnosti pojedinih evropskih država u vezi s Grenlandom, navodeći da predstavljaju prijetnju globalnoj sigurnosti.