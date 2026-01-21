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PREOKRET

Tramp se predomislio: Neće uvesti carine evropskim zemljama zbog Grenlanda

Formirali smo okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom, rekao je nakon sastanka s Ruteom

Rute i Tramp. AP

M. Až.

21.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je promijenio odluku o mogućem uvođenju carina evropskim zemljama zbog pitanja Grenlanda, navodeći da je do zaokreta došlo nakon razgovora s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Davosu.

Formiranje sporazuma

Tramp je rekao da su razgovori doveli do formiranja okvira budućeg sporazuma koji se odnosi na Grenland i širu arktičku regiju, te da zbog toga carine ipak neće biti uvedene.

- Na osnovu vrlo produktivnog sastanka koji sam imao s generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom. Ovo rješenje, ako se provede, bit će odlično za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO-a. Na osnovu ovog razumijevanja, neću uvoditi carine koje su trebale stupiti na snagu 1. februara - rekao je Tramp.

Dodao je da se nastavljaju dodatni razgovori koji se odnose na sigurnosni projekat poznat kao "Zlatna kupola", povezan s Grenlandom, te da će više informacija biti dostupno kako pregovori budu odmicali.

- Vode se dodatni razgovori u vezi sa Zlatnom kupolom i Grenlandom. Daljnje informacije bit će dostupne kako razgovori budu napredovali. Potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i razni drugi, po potrebi, bit će odgovorni za pregovore – oni će direktno meni odgovarati - naveo je američki predsjednik.

Podsjetimo, Tramp je ranije najavio uvođenje carina od 10 posto evropskim zemljama koje se ne slažu s njegovom politikom "posjedovanja" Grenlanda, uz poruku da bi mjere stupile na snagu početkom februara.

Oštre kritike

U ranijoj izjavi američki predsjednik je oštro kritizirao aktivnosti pojedinih evropskih država u vezi s Grenlandom, navodeći da predstavljaju prijetnju globalnoj sigurnosti.

- Pored svega ostalog, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska otputovale su na Grenland, iz nepoznatih razloga. Ovo je vrlo opasna situacija za sigurnost i opstanak naše planete. Ove zemlje, koje igraju ovu vrlo opasnu igru, dovele su nivo rizika do tačke koja nije održiva - poručio je tada Tramp.

U istoj poruci najavio je da bi, radi zaštite globalnog mira i sigurnosti, bile uvedene snažne mjere.

- Stoga je imperativ da se, radi zaštite globalnog mira i sigurnosti, poduzmu snažne mjere kako bi se ova potencijalno opasna situacija brzo i bez pogovora okončala. Počevši od 1. februara 2026. godine, svim gore navedenim zemljama naplaćivat će se carina od 10 posto na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države - naveo je Tramp u ranijoj izjavi.

Nakon razgovora u Davosu, američki predsjednik je ipak odlučio da se od tih mjera zasad odustane, uz nastavak diplomatskih pregovora.

# NATO
# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
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