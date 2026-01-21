Šef NATO-a poručio Trampu: "Boli me kad sumnjate u nas, Evropa bi stala uz SAD"

Na jučerašnjem brifingu u Bijeloj kući Donald Tramp doveo je u pitanje da li bi NATO pružio pomoć Sjedinjenim Američkim Državama u slučaju da im zatreba podrška saveznika.

- Moj veliki strah u vezi s NATO-om jeste to što mi trošimo ogromne sume novca na Savez i znam da bismo mi priskočili njima u pomoć, ali se zaista pitam da li bi oni pritekli u pomoć nama - rekao je Tramp.

Važno je podsjetiti da je NATO aktivirao Član 5, koji se odnosi na kolektivnu odbranu, samo jednom u historiji, i to nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine.

Na Trampove izjave reagirao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute, koji se danas direktno suprotstavio tim tvrdnjama, nakon što je prethodno naglasio da su Sjedinjene Američke Države "u potpunosti posvećene" Savezu.

- Jedna stvar koju sam čuo da ste rekli jučer jeste da niste bili potpuno sigurni da li bi Evropljani priskočili u pomoć SAD-u u slučaju napada. Dozvolite mi da vam kažem – priskočili bi - poručio je Rute Trampu, podsjećajući na zajedničko djelovanje saveznika tokom rata u Afganistanu.

Kao konkretan primjer ranije podrške NATO-a, Rute je naveo upravo rat u Afganistanu, u kojem su, kako je istakao, evropski saveznici stali uz Sjedinjene Američke Države.

- Možete biti potpuno sigurni da bi, ako bi SAD ikada bile napadnute, vaši saveznici bili uz vas. To je apsolutna garancija. Boli me ako mislite da to nije tako, a pod Vašim vodstvom ovaj savez je snažniji nego ikada - naglasio je Rute.

Tramp mu je na to zahvalio, navodeći da je riječ o "velikom komplimentu".