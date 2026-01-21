Još sedam zemalja prihvatilo poziv u Odbor za mir, među njima i Turska

Saudijska Arabija, Turska, Egipat, Jordan, Indonezija, Pakistan i Katar prihvatili su poziv da se pridruže Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

U saopćenju saudijskog ministarstva vanjskih poslova navedeno je da su među državama koje su se priključile inicijativi i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su svoju odluku donijeli nekoliko dana ranije.

Osim ovih zemalja, pozivnice su do sada prihvatili i Izrael te Bjelorusija, kao i Argentina, Armenije, Kosovo, Vijetnam, Mađarska, Kazahstan i Maroko.

Brojne druge države, uključujući i Rusiju, također su dobile poziv, ali se zasad nisu oglasile povodom ove inicijative.

S druge strane, Slovenija i Francuska već su poslale odbijenice, a Tramp je poručio da će uslijediti "ozbiljne posljedice" za one koji odbiju njegov poziv.