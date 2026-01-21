Putin: Rusija bi mogla platiti milijardu dolara od zamrznute imovine za članstvo u Trampovom "Odboru za mir"

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je izjavio da bi Moskva mogla platiti milijardu dolara (oko 850 miliona eura) od zamrznute imovine, što je naknada potrebna za stalno članstvo u "Odboru za mir", novom međunarodnom tijelu koje je predložio američki predsjednik Donald Tramp, javlja Anadolu.

Govoreći na sastanku Ruskog vijeća sigurnosti u Moskvi, Putin je izjavio da je naložio ruskom Ministarstvu vanjskih poslova da prouči prijedlog o pridruživanju tijelu koje promoviše SAD i koordinira stav s partnerima.

- Mogli bismo poslati milijardu američkih dolara od ruske imovine zamrznute tokom prethodne američke administracije u "Odbor za mir" - rekao je.

Prošle sedmice, Bijela kuća je najavila formiranje "Odbora za mir", uz odobrenje Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom - jednog od četiri tijela određena za upravljanje prelaznom fazom u enklavi.

Prema izjavama svjetskih lidera pozvanih da se pridruže odboru, članstvo je besplatno prve tri godine, nakon čega stalno članstvo košta milijardu dolara.

Osnivanje odbora poklopilo se s pokretanjem druge faze sporazuma o prekidu vatre kojim je zaustavljen izraelski rat u Gazi u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 71.000 Palestinaca, a više od 171.000 je povrijeđeno.