Vladimir Putin prvi put komentarisao Trampovu namjeru o preuzimanju Grenlanda: Na primjeru Aljaske "izračunao" cijenu teritorije

Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi put se oglasio povodom namjere Donalda Trampa, predsjednika SAD, da Amerika preuzme Grenland.

Putin je u Moskvi održao sastanak sa članovima Savjeta za nacionalnu bezbjednost:

- Što se tiče Grenlanda, to nas uopšte ne dotiče, šta će se desiti u vezi sa Grenlandom. Vašington i Kopenhagen će to riješiti međusobno. Uzgred, Danska je uvijek tretirala Grenland kao koloniju i postupala s njim prilično grubo, ako ne i okrutno. Ali to je druga stvar - rekao je Putin i nastavio:

- Međutim, mi imamo iskustva u rješavanju sličnih problema sa Sjedinjenim Državama još u 19. vijeku, mislim 1867. godine. Kao što znamo, Rusija je prodala Aljasku, a Sjedinjene Države su je kupile od nas. Ako me sjećanje dobro služi, površina Aljaske je oko 1.717.000 kvadratnih kilometara, možda malo više. A Sjedinjene Države su kupile Aljasku od nas za 7,2 miliona američkih dolara.

- Po današnjim cijenama, uzimajući u obzir inflaciju tokom ovih decenija, taj iznos bi bio oko 158 miliona dolara. Površina Grenlanda je nešto veća, oko 2.166.000 kvadratnih kilometara, možda malo više. To je razlika od oko 450.000 kvadratnih kilometara. Dakle, ako ovo uporedimo sa troškovima kupovine Aljaske od strane Sjedinjenih Država, onda bi cijena Grenlanda bila negdje između 200 i 250 miliona dolara.

Putin je namjerno koristio primjer Aljaske kako bi pokazao da je prodaja teritorija SAD normalna istorijska praksa.

Ruski predsjednik je rekao da je dobio lični poziv od američkog predsjednika Trampa da se Rusija pridruži "Odboru za mir" i dodao da će Moskva donijeti odluku o tome nakon što razmotri dokumenta i konsultuje se sa saveznicima.

On je zahvalio Trampu na pozivu i naglasio da Rusija podržava i da je uvijek podržavala sve napore usmjerene ka jačanju međunarodne stabilnosti.

- Takođe primećujemo doprinos aktuelne američke administracije pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu - naveo je Putin.