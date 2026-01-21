Levit pokušala opravdati Trampov lapsus: "Nije pomiješao Grenland i Island, govorio je o bloku leda"

Tramp je poznat po tome da često miješa države i nepravilno izgovara njihova imena, što se ponovo vidjelo tokom njegovog obraćanja u Davosu.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp održao je govor koji je trajao više od sat vremena na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, a posebnu pažnju izazvalo je to što je nekoliko puta, misleći na Grenland, rekao Island.

Njegova glasnogovornica Kerolajn Levit pokušala je opravdati lapsus koji je Tramp ponovio više puta, i to na poprilično očajan način.

- Njegove zapisane bilješke referirale su se na Grenland kao 'blok leda', jer to jeste ovaj otok. Samo vi novinari miješate stvari ovdje - napisala je Leavitt na X-u.

Ovom porukom odgovarala je na objavu novinarke Libi Din, koja je istakla lapsuse američkog predsjednika.

Ipak, u komentarima na objavu, mnogi su ukazali da je Tramp zaista više puta izgovorio Island, kada je zapravo mislio na Grenland, što se može vidjeti i na snimcima njegovog govora u Davosu.