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Levit pokušala opravdati Trampov lapsus: "Nije pomiješao Grenland i Island, govorio je o bloku leda"

Tramp je poznat po tome da često miješa države i nepravilno izgovara njihova imena, što se ponovo vidjelo tokom njegovog obraćanja u Davosu

Kerolajn Levit. Anadolija

M. Až.

21.1.2026

Predsjednik SAD-a Donald Tramp održao je govor koji je trajao više od sat vremena na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, a posebnu pažnju izazvalo je to što je nekoliko puta, misleći na Grenland, rekao Island.

Tramp je poznat po tome da često miješa države i nepravilno izgovara njihova imena, što se ponovo vidjelo tokom njegovog obraćanja u Davosu.

Njegova glasnogovornica Kerolajn Levit pokušala je opravdati lapsus koji je Tramp ponovio više puta, i to na poprilično očajan način.

- Njegove zapisane bilješke referirale su se na Grenland kao 'blok leda', jer to jeste ovaj otok. Samo vi novinari miješate stvari ovdje - napisala je Leavitt na X-u.

Ovom porukom odgovarala je na objavu novinarke Libi Din, koja je istakla lapsuse američkog predsjednika.

Ipak, u komentarima na objavu, mnogi su ukazali da je Tramp zaista više puta izgovorio Island, kada je zapravo mislio na Grenland, što se može vidjeti i na snimcima njegovog govora u Davosu.

# ISLAND
# GRENLAND
# SAD
# DONALD TRUMP
# KAROLINE LEAVITT
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