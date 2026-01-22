Novi izraelski napadi na jug Libana: Pogođeni i granični prijelazi

Izrael je saopćio da je izveo napade na četiri granična prijelaza na granici između Sirije i Libana, navodeći da ih Hezbolah koristi za krijumčarenje oružja. Napadi su uslijedili nakon ranijih udara na jug Libana, u kojima su poginule najmanje dvije osobe, dok je gotovo 20 ljudi ranjeno.

Najnoviji izraelski napadi izvedeni su u srijedu, uprkos primirju koje je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država postignuto 2024. godine, čime su okončani više od godinu dana dugi sukobi između Izraela i boraca Hezbolaha u Libanu. Izrael je, prema navodima, više puta prekršio taj sporazum.

- Izrael još jednom provodi politiku sistematske agresije izvođenjem zračnih napada na naseljena libanska sela, u opasnoj eskalaciji koja direktno cilja civile - rekao je libanski predsjednik Džozef Aun (Joseph Aoun) u izjavi kasno u srijedu.

- Ovo ponovljeno agresivno ponašanje potvrđuje odbijanje Izraela da se pridržava svojih obaveza koje proizlaze iz sporazuma o prekidu neprijateljstava - rekao je predsjednik Aoun.

Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je u izraelskim zračnim napadima na južnolibanski grad Kanarit ranjeno najmanje 19 osoba.

Prema navodima Državne nacionalne novinske agencije, izraelski ratni avioni bombardovali su zgrade u više sela i gradova na jugu Libana, među kojima su al-Kharajeb, al-Ansar, Kanarit, Kfour i Džardžuh, nakon što je izraelska vojska prethodno izdala upozorenja o predstojećim napadima na ciljeve unutar zemlje.

Ranije tokom dana, Ministarstvo zdravstva je saopćilo da je u izraelskom napadu na vozilo u gradu Zahrani, u okrugu Sidon, ubijena jedna osoba. Također je navedeno da je još jedna osoba poginula u napadu na vozilo u gradu Bazurije, u okrugu Tir.