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POGINULE DVIJE OSOBE

Novi izraelski napadi na jug Libana: Pogođeni i granični prijelazi

Ovo ponovljeno agresivno ponašanje potvrđuje odbijanje Izraela da se pridržava svojih obaveza koje proizlaze iz sporazuma o prekidu neprijateljstava

Izraelski napadi. Kurdistan24

A. O.

22.1.2026

Izrael je saopćio da je izveo napade na četiri granična prijelaza na granici između Sirije i Libana, navodeći da ih Hezbolah koristi za krijumčarenje oružja. Napadi su uslijedili nakon ranijih udara na jug Libana, u kojima su poginule najmanje dvije osobe, dok je gotovo 20 ljudi ranjeno.

Najnoviji izraelski napadi izvedeni su u srijedu, uprkos primirju koje je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država postignuto 2024. godine, čime su okončani više od godinu dana dugi sukobi između Izraela i boraca Hezbolaha u Libanu. Izrael je, prema navodima, više puta prekršio taj sporazum.

- Izrael još jednom provodi politiku sistematske agresije izvođenjem zračnih napada na naseljena libanska sela, u opasnoj eskalaciji koja direktno cilja civile - rekao je libanski predsjednik Džozef Aun (Joseph Aoun) u izjavi kasno u srijedu.

- Ovo ponovljeno agresivno ponašanje potvrđuje odbijanje Izraela da se pridržava svojih obaveza koje proizlaze iz sporazuma o prekidu neprijateljstava - rekao je predsjednik Aoun.

Libansko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je u izraelskim zračnim napadima na južnolibanski grad Kanarit ranjeno najmanje 19 osoba.

Prema navodima Državne nacionalne novinske agencije, izraelski ratni avioni bombardovali su zgrade u više sela i gradova na jugu Libana, među kojima su al-Kharajeb, al-Ansar, Kanarit, Kfour i Džardžuh, nakon što je izraelska vojska prethodno izdala upozorenja o predstojećim napadima na ciljeve unutar zemlje.

Ranije tokom dana, Ministarstvo zdravstva je saopćilo da je u izraelskom napadu na vozilo u gradu Zahrani, u okrugu Sidon, ubijena jedna osoba. Također je navedeno da je još jedna osoba poginula u napadu na vozilo u gradu Bazurije, u okrugu Tir.

Novinska agencija AFP javila je da je njen dopisnik vidio ugljenisani automobil na glavnoj cesti u Sidonu, s krhotinama razasutim po okolini, dok su na terenu bile ekipe hitne pomoći. 

Fotograf ove agencije lakše je povrijeđen, zajedno s još dva novinara koji su se nalazili u blizini mjesta snažnog izraelskog napada u Kanaritu, gdje je ranjeno 19 osoba.

Izraelska vojska je na društvenim mrežama navela da je gađala četiri granična prijelaza na sirijsko-libanskoj granici koji su korišteni za „transfer oružja“, te da je također „eliminisala“ ključnog krijumčara oružja Hezbolaha u području Sidona, na jugu Libana.

U saopćenju libanske vojske osuđeni su izraelski napadi na „civilne zgrade i kuće“, koji su ocijenjeni kao „očigledno kršenje libanskog suvereniteta“ i sporazuma o prekidu vatre.

Libanska vojska je dodatno upozorila da takvi napadi „ometaju napore vojske“ da provede plan razoružanja Hezbolaha, što je jedna od obaveza predviđenih sporazumom o prekidu vatre.

Hezbolah je, u međuvremenu, odbacio pozive na predaju oružja, dok izraelski napadi i dalje traju. 

Prema podacima AFP-a, u Libanu je od potpisivanja primirja u novembru 2024. godine ubijeno više od 350 ljudi, uprkos važećem prekidu vatre.

# SIRIJA
# IZRAEL
# LIBAN
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