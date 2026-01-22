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KUĆE EVAKUISANE

Spasioci tragaju za preživjelima nakon klizišta na Novom Zelandu

Okrenula sam se i vidjela kako se zemlja spušta na neke objekte, rekla je

Tragedija na Novom Zelandu. Platforma X

FENA

22.1.2026

Spasioci na Novom Zelandu su u četvrtak tragali za nekoliko nestalih osoba, uključujući djecu, nakon klizišta na kampu, dok su obilne kiše uzrokovale veliku štetu i ostavile hiljade ljudi bez struje.

Kuće su evakuisane, a putevi zatvoreni dok je obilna kiša pogodila gotovo cijelu istočnu obalu Sjevernog ostrva.

Klizište se dogodilo u 9:30 sati po lokalnom vremenu u kampu u Mount Maunganui, popularnom turističkom mjestu na sjevernoj obali Novog Zelanda.

Jedna svjedokinja, Nix Jaques, rekla je za Radio NZ da je čula nevjerovatno glasan zvuk dok se spremala penjati uz planinu.

- Okrenula sam se i vidjela kako se zemlja spušta na neke objekte - rekla je.

- Pomjerila su se neka vozila. Palo je na blok za sanitarije - mislim da je bilo nekih ljudi pod tuševima - i pomjerilo je kamper, bila je tamo porodica s kamperom - dodala je ona.

Stotine porodica na lokaciji su evakuisane, a hitne službe rade na pronalaženju svih koji su ostali u tom području, saopštile su vlasti na konferenciji za novinare.

Broj nestalih osoba je u "jednocifrenom broju", rekao je komandant policijskog okruga, nadzornik Tim Anderson.

- Moguće je da pronađemo nekoga živog - rekao je.

# KLIZIŠTA
# SPASIOCI
# NOVI ZELAND
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