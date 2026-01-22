Na pomolu je preokret oko Grenlanda, Tramp bi mogao dobiti...

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da Sjedinjene Američke Države razmatraju postizanje dogovora o Grenlandu nakon razgovora s članicama NATO-a, istovremeno odustajući od prijetnji uvođenjem carina evropskim saveznicima koji su se protivili njegovim planovima da SAD preuzme taj otok.

"Vrlo produktivan sastanak"

Tramp je na društvenim mrežama naveo da je „vrlo produktivan sastanak“ s čelnikom NATO-a doveo do formiranja „okvira“ potencijalnog sporazuma o Grenlandu i Arktiku, ne ulazeći u dodatne detalje.

I NATO je sastanak ocijenio „vrlo produktivnim“, ističući da će se razgovori o spomenutom okviru fokusirati na jačanje sigurnosti na Arktiku.

Ranije je Tramp na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu izjavio da neće koristiti vojnu silu, ali da želi pregovore koji bi Sjedinjenim Američkim Državama osigurali kontrolu nad tim teritorijem.

U objavi na Truth Socialu u srijedu američki predsjednik je napisao:

– Formirali smo okvir budućeg dogovora u vezi s Grenlandom, ali i, zapravo, s cijelom arktičkom regijom. Ako se rješenje realizira, bit će vrlo povoljno za Sjedinjene Američke Države i sve članice NATO-a – poručio je Tramp.

Tramp nije precizirao podrazumijeva li prijedlog američko vlasništvo nad Grenlandom, ali je za američku kablovsku televiziju CNBC izjavio da bi dogovor mogao uključivati prava na eksploataciju minerala. Dodatne informacije, naveo je, bit će objavljene „kako pregovori budu napredovali“.

Državni sekretar Marko Rubio (Marco) i posebni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), dodao je Tramp, „direktno će mu podnositi izvještaje“ o nastavku pregovora.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Loke Rasmusen (Lars Løkke Rasmussen ) u saopćenju je poručio:

– Dan završava u boljem tonu nego što je započeo. Sada ćemo sjesti i vidjeti kako možemo odgovoriti na američke sigurnosne zabrinutosti na Arktiku, uz poštivanje crvenih linija Kraljevine Danske – dodao je Rasmusen.

Tramp je za CNBC izjavio da bi mogući dogovor o Arktiku i Grenlandu mogao trajati „zauvijek“, te uključivati prava na eksploataciju minerala i instalaciju planiranog proturaketnog sistema Golden Dome, zamišljenog kao štit presretača i senzora na kopnu, moru i u svemiru, koji bi SAD štitio od dalekometnih raketnih napada.

Uz strateški položaj Grenlanda, Trampova administracija često ističe i njegove ogromne, uglavnom neiskorištene zalihe rijetkih zemnih metala, ključnih za tehnologije poput pametnih telefona i električnih vozila. Tramp je u Davosu za CNN izjavio da je okvir sporazuma o Grenlandu „prilično daleko odmakao“ i da „Americi donosi sve što joj treba“, prije svega „stvarnu nacionalnu i međunarodnu sigurnost“.

Zakup Grenlanda

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) rekao je da s Trampom nije razgovarao o ključnom pitanju danskog suvereniteta nad Grenlandom. Za Fox News je izjavio da se „to pitanje više nije pojavilo u sinoćnjim razgovorima s predsjednikom“.

Tramp je ranije odbacio ideju zakupa Grenlanda, poručivši da se „brani vlasništvo, a ne najam“. Glasnogovornica NATO-a Alison Hart (Allison) navela je da su Tramp i Rute na sastanku razgovarali o „presudnoj važnosti sigurnosti arktičke regije za sve saveznike, uključujući Sjedinjene Američke Države“.

Rasprave među saveznicima o spomenutom okviru, dodala je, bit će usmjerene na osiguranje arktičke sigurnosti zajedničkim naporima, posebno između sedam arktičkih članica NATO-a. Pregovori između Danske, Grenlanda i SAD-a nastavit će se s ciljem da se Rusiji i Kini onemogući bilo kakvo ekonomsko ili vojno uporište na Grenlandu.

Prema pisanju New York Timesa, potencijalni plan mogao bi SAD-u omogućiti vlasništvo nad manjim dijelovima teritorije na kojima bi bile izgrađene američke vojne baze, po uzoru na britanske baze na Kipru.

Na osnovu postojećih sporazuma s Danskom, SAD već sada može rasporediti neograničen broj vojnika na Grenlandu, a u bazi Pituffik na sjeverozapadu otoka stalno je stacionirano više od stotinu američkih vojnika.

Uvođenje carina

Tramp je ranije prijetio uvođenjem carina od 10 posto na svu robu iz Ujedinjenog Kraljevstva, uz povećanje na 25 posto od 1. juna, sve dok se ne postigne dogovor o kupovini Grenlanda. Isto je važilo i za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Nizozemsku i Finsku. Tu prijetnju povukao je u srijedu nakon razgovora s Ruteom, objavivši da odustaje od planiranih carina.

U Davosu je Tramp ponovo naglasio da traži „hitne pregovore“ o Grenlandu, ali da neće koristiti silu:

– Ne moram koristiti silu. Ne želim je koristiti. Neću je koristiti – naglasio je Tramp.

Istovremeno je poručio svjetskim liderima da dopuste SAD-u preuzimanje kontrole nad Grenlandom:

– Možete reći da – i bit ćemo veoma zahvalni. Ili možete reći ne – i mi ćemo to zapamtiti – poručio je Tramp.