Novinarka osuđena na 12 godina zatvora nakon kritičkih tekstova o policiji i vojsci

Dvadesetšestogodišnja filipinska novinarka Frenči Mej Kampio (Frenchie Mae Cumpio) proglašena je krivom za finansiranje terorizma i osuđen na najmanje 12 godina zatvora.

Uhapšena je u februaru 2020. godine nakon što su vojnici usred noći upali u pansion i navodno pronašli ručnu bombu, vatreno oružje i komunističku zastavu u njenom krevetu.

Grupe za ljudska prava tvrdile su da su optužbe izmišljene i da je Cumpio dobila crvenu oznaku zbog svog izvještavanja, u kojem je kritikovala policiju i vojsku.

U četvrtak, nakon šest godina zatvora bez suđenja, Kampio je oslobođena optužbi za ilegalno posjedovanje vatrenog oružja i eksploziva, ali je osuđena za finansiranje terorizma.

Suočava se s 12 godina zatvora. Njena bivša cimerka, također je osuđena i dobila je istu kaznu.

Prije hapšenja, Kumpio je redovno izvještavala o zlostavljanjima vojske i policije u istočnoj filipinskoj regiji Visajas (Visayas).

Filipini su jedna od najopasnijih zemalja za novinare, prema podacima Reportera bez granica (RSF).