Bizarna fotografija: Kim Jong Un u kaputu nadgleda žene u toplicama

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un snimljen je kako, potpuno obučen u svoj prepoznatljivi teški zimski kaput i s osmijehom na licu, sjedi na samom rubu bazena dok se žene opuštaju u termalnoj vodi.

Iako scena na prvi pogled djeluje nadrealno, iza nje se krije službeni državni događaj. Fotografija je nastala tokom svečane inauguracije novouređenog "Radničkog odmarališta Onpho" u sjeveroistočnoj pokrajini Sjeverni Hamgjong (Hamgyong), najvećeg termalnog lječilišta u toj zemlji.

Od "ribljeg akvarija" do ponosa nacije

Ovaj posjet ima posebnu težinu jer je isto odmaralište prije samo nekoliko godina bilo predmet žestokog bijesa "Velikog vođe". Tokom inspekcije u julu 2018. godine, Kim Jong Un je oštro kritikovao tadašnje stanje objekta. Zbog lošeg upravljanja i upitnih sanitarnih uslova, tada je javno izjavio da su kade u odmaralištu "prljave, sumorne i higijenski gore od akvarija za ribe".

Naredio je hitnu i potpunu rekonstrukciju kako bi se odmaralište pretvorilo u moderni centar za terapiju i odmor.

Nekoliko godina kasnije, vratio se na mjesto zločina, ali ovaj put s pohvalama. Nakon obilaska renoviranog kompleksa, državna agencija KCNA prenosi da je Kim bio oduševljen onim što vidi.

- Gledajući odmaralište, koje je preuređeno u predivnu bazu za odmor naroda, osjećam se ponosno što sam učinio još jednu vrijednu stvar - izjavio je sjevernokorejski vođa.

Politička pozadina posjete

Kim je naredio dužnosnicima da završe sve pripreme kako bi odmaralište počelo s radom u februaru. Međutim, analitičari ističu da ova posjeta nije samo turističke prirode.

Inspekcija dolazi u trenutku kada Kim Jong Un nastoji "zategnuti disciplinu" među partijskim i vladinim dužnosnicima uoči ključnog partijskog kongresa. Samo nekoliko dana ranije, u rijetkom činu javnog prijekora, smijenio je vicepremijera Jang Sung- hoa (Yang Sung-hoa) zbog neodgovornosti u projektu modernizacije jedne tvornice mašina.