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SLUŽBENI IZLAZAK

SAD danas zvanično napušta Svjetsku zdravstvenu organizaciju

Tokom protekle godine brojni globalni zdravstveni stručnjaci pozvali su na preispitivanje odluke

Svjetska zdravstvena organizacija. Platforma X

FENA

22.1.2026

SAD bi danas trebao službeno izaći iz Svjetske zdravstvene organizacije, suočen s upozorenjima da će to uticati i na američko i na globalno zdravstvo, a ujedno je i kršenje američkog zakona koji od Washingtona zahtijeva da plati zdravstvenoj agenciji UN-a 260 miliona dolara duga.

Predsjednik Donald Tramp obavijestio je da će SAD napustiti organizaciju prvog dana njegovog predsjedništva 2025. Prema američkom zakonu, mora dati jednogodišnju obavijest i platiti sve preostale naknade prije odlaska.

Tokom protekle godine brojni globalni zdravstveni stručnjaci pozvali su na preispitivanje odluke, uključujući i nedavno glavnog direktora WHO Tedrosa Adhanoma Ghebrejesusa (Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa).

- Nadam se da će SAD preispitati odluku i ponovno se pridružiti WHO - izjavio je on na konferenciji za novinare tokom ovog mjeseca.

- Povlačenje iz WHO gubitak je za Sjedinjene Države i gubitak je za ostatak svijeta - izjavio je čelnik globalne agencije UN-a za zdravstvo, prenosi Reuters.

# WHO
# SAD
# DONALD TRUMP
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