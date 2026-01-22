SAD danas zvanično napušta Svjetsku zdravstvenu organizaciju

SAD bi danas trebao službeno izaći iz Svjetske zdravstvene organizacije, suočen s upozorenjima da će to uticati i na američko i na globalno zdravstvo, a ujedno je i kršenje američkog zakona koji od Washingtona zahtijeva da plati zdravstvenoj agenciji UN-a 260 miliona dolara duga.

Predsjednik Donald Tramp obavijestio je da će SAD napustiti organizaciju prvog dana njegovog predsjedništva 2025. Prema američkom zakonu, mora dati jednogodišnju obavijest i platiti sve preostale naknade prije odlaska.

Tokom protekle godine brojni globalni zdravstveni stručnjaci pozvali su na preispitivanje odluke, uključujući i nedavno glavnog direktora WHO Tedrosa Adhanoma Ghebrejesusa (Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa).

- Nadam se da će SAD preispitati odluku i ponovno se pridružiti WHO - izjavio je on na konferenciji za novinare tokom ovog mjeseca.

- Povlačenje iz WHO gubitak je za Sjedinjene Države i gubitak je za ostatak svijeta - izjavio je čelnik globalne agencije UN-a za zdravstvo, prenosi Reuters.