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RJEŠAVANJE SUKOBA

Orban ide u Davos na Trampov poziv: Otkrio i da li će staviti potpis na osnivački dokument Odbora za mir

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof (Stiv Witkoff) izjavio je juče da je do 25 zemalja prihvatilo poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu

Viktor Orban. AP

Z. V.

22.1.2026

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ide u Davos, gde se održava Svjetski ekonomski forum, na poziv američkog predsednika Donalda Trampa (Trampa), da bi potpisao osnivački dokument Odbora za mir.

- Moram biti u Davosu u četvrtak ujutru, a uveče u Briselu, gde nas očekuje naporan sastanak -   rekao je premijer u videu na njegovoj stranici na društvenim mrežama, prenosi Hirado.

Očekuje se da će Tramp danas biti domaćin ceremonije potpisivanja osnivačkog dokumenta za njegov Odbor za mir, na marginama Svetskog ekonomskog foruma u švajcarskom ​​Davosu.

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof (Steve Witkoff) izjavio je jučer da je do 25 zemalja prihvatilo poziv da se pridruži Odboru za mir za Gazu, za koji se predviđa da će, pod Trampovim predsjedavanjem, proširiti svoje nadležnosti na riješavanje sukoba i u drugim djelovima svijeta.

# VIKTOR ORBAN
# DAVOS
# SAD
# DONALD TRUMP
# STEVE WITKOFF
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