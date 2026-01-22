Tri osobe ubijene u pucnjavi, jedna povrijeđena, napadač u bijegu

Tri osobe su poginule u pucnjavi u gradiću Lake Cargelligo (Australija, savezna država Novi Južni Wales), dok je četvrta osoba prevezena u bolnicu u teškom, ali stabilnom stanju, saopćila je policija.

Lokalna policija provodi istragu incidenta koji se dogodio u Lake Cargelligu oko 16:40 po lokalnom vremenu. Građanima je savjetovano da izbjegavaju područje pucnjave, dok mještani trebaju ostati u svojim domovima. Prema lokalnim izvještajima, napadač je i dalje u bijegu.

Policija je saopštila da su hitne službe pozvane u ulicu Walker Street, u blizini Yelkin Streeta, nakon dojave o pucnjavi. Na mjestu događaja potvrđeno je da su smrtno stradale dvije žene i jedan muškarac.

Prema izvještajima televizije Seven News, napadač je pobjegao vozilom u vlasništvu lokalnog vijeća. Za sada policija nije objavila identitet osumnjičenog niti žrtava.

Gradić Lake Cargelligo, smješten u središtu savezne države Novi Južni Wales, ima oko 1.500 stanovnika. Broj poginulih dodatno je uznemirio javnost, jer se pucnjava dogodila nedugo nakon masovne pucnjave na plaži Bondi u Sidneju (Sydneyju) prošlog mjeseca, u kojoj je ubijeno 15 ljudi.