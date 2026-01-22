Trampov izaslanik najavio kraj rata u Ukrajini: Ostalo je još jedno pitanje, rješivo je

Stiv Vitkof (Steve Witkoff), posebni izaslanik američkog predsjednika za pregovore između Ukrajine i Rusije, izjavio je u četvrtak da je u pregovorima ostalo „samo jedno pitanje“, koje je moguće riješiti ukoliko obje strane pokažu spremnost.

Vitkof se obratio učesnicima panela o Ukrajini na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, istaknuvši da se pregovori nalaze „na samom kraju procesa“ te da je „optimističan“.

- Sveli smo se na jedno pitanje, raspravili smo njegove različite verzije, što znači da je ono rješivo - naglasio je američki multimilijarder kojeg je Donald Tramp (Donald Trump) imenovao posebnim izaslanikom prije 11 mjeseci.