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POTREBNA SPREMNOST

Trampov izaslanik najavio kraj rata u Ukrajini: Ostalo je još jedno pitanje, rješivo je

Ako ga obje strane žele riješiti, riješit ćemo ga, poručio je

Stiv Vitkof. Platforma X

A. O.

22.1.2026

Stiv Vitkof (Steve Witkoff), posebni izaslanik američkog predsjednika za pregovore između Ukrajine i Rusije, izjavio je u četvrtak da je u pregovorima ostalo „samo jedno pitanje“, koje je moguće riješiti ukoliko obje strane pokažu spremnost.

Vitkof se obratio učesnicima panela o Ukrajini na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, istaknuvši da se pregovori nalaze „na samom kraju procesa“ te da je „optimističan“.

- Sveli smo se na jedno pitanje, raspravili smo njegove različite verzije, što znači da je ono rješivo - naglasio je američki multimilijarder kojeg je Donald Tramp (Donald Trump) imenovao posebnim izaslanikom prije 11 mjeseci.

- Ako ga obje strane žele riješiti, riješit ćemo ga - poručio je.

Tokom panela, na kojem je učestvovao veći broj evropskih lidera, Vitkof je pohvalio ukrajinski pregovarački tim, s kojim je, kako je naveo, tokom sastanaka u Ženevi proveo više od stotinu sati.

- Doslovno je toliko opsežno - rekao je izaslanik, dodajući da Ukrajince u dvorani predstavlja "nevjerojatan pregovarački tim".

Nakon Davosa, Vitkof putuje u Moskvu, gdje je najavljen njegov sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a potom u Abu Dhabi, gdje pregovore nastavljaju radni timovi Ukrajine i Rusije.

- Mislim da ćemo uspjeti - zaključio je izaslanik svoju intervenciju.

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
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