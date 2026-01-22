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IZBJEGAO SMRT

Lovac se sjetio šta mu je baka pokazala: Gurnuo medvjedu ruku u grlo

I pored jezivog incidenta, lovac nije krivio medvjeda za napad

Medvjed napao lovca. Unsplash

Dž. M.

22.1.2026

Nevjerovatna priča o američkom lovcu, koja se dogodila 2015. godine, ponovo je privukla pažnju javnosti.

Tada 26-godišnji Čejs Delvo lovio je sa bratom u planinskim predjelima Montane, kada je naišao na odraslog mužjaka grizlija, teškog oko 180 kilograma.

Prema lokalnim izvještajima, Delvo je u ranim jutarnjim satima prelazio potok, s namjerom da potjera jelena prema grebenu na kojem je njegov brat bio pozicioniran. Tom prilikom ugledao je usnulu divlju zvijer, udaljenu svega oko jedan metar.

Pretpostavlja se da su loši vremenski uslovi snijeg, kiša i jak vjetar prikrili Delvov dolazak, pa ga medvjed nije primijetio i bio je zatečen.

Uplašeni lovac pokušao se povući unazad, ali ga je grizli zgrabio, oborio na tlo i ugrizao za glavu.

- Pustio me je, ali je i dalje bio na mom tijelu. Njegovo režanje je nešto najglasnije što sam ikada čuo - otkrio je kasnije Delvo.

Zvijer je potom zgrabila nogu nesretnog lovca čeljustima i počela da ga baca uokolo. Uprkos bolovima, Delvo tvrdi da nije bio u panici, smatrajući da mu je upravo to spasilo život.

- Sjetio sam se članka koji mi je baka davno pokazala, u kojem je pisalo da velike životinje imaju slab refleks za gušenje. Zato sam desnu ruku snažno gurnuo u njegovo grlo -otkrio je lovac.

Nevjerovatno, to je uspelo. Medvjed je odmah pustio lovca i pobjegao, ostavljajući ga teško povrijeđenog.

Brat se ubrzo pojavio, shvatio šta se dogodilo i hitno prevezao Delva u bolnicu. Završio je sa stotinu šavova, dubokim ranama, modricama, ali je bio živ.

I pored jezivog incidenta, lovac nije krivio medvjeda za napad.

- Želim da svi znaju da ovo nije njegova krivica. Bio je uplašen, isto kao i ja - rekao je iz bolničke postelje za lokalne medije.

# NAPAD
# MEDVJED
# LOVAC
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