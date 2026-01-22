Lovac se sjetio šta mu je baka pokazala: Gurnuo medvjedu ruku u grlo

Nevjerovatna priča o američkom lovcu, koja se dogodila 2015. godine, ponovo je privukla pažnju javnosti.

Tada 26-godišnji Čejs Delvo lovio je sa bratom u planinskim predjelima Montane, kada je naišao na odraslog mužjaka grizlija, teškog oko 180 kilograma.

Prema lokalnim izvještajima, Delvo je u ranim jutarnjim satima prelazio potok, s namjerom da potjera jelena prema grebenu na kojem je njegov brat bio pozicioniran. Tom prilikom ugledao je usnulu divlju zvijer, udaljenu svega oko jedan metar.

Pretpostavlja se da su loši vremenski uslovi snijeg, kiša i jak vjetar prikrili Delvov dolazak, pa ga medvjed nije primijetio i bio je zatečen.

Uplašeni lovac pokušao se povući unazad, ali ga je grizli zgrabio, oborio na tlo i ugrizao za glavu.

- Pustio me je, ali je i dalje bio na mom tijelu. Njegovo režanje je nešto najglasnije što sam ikada čuo - otkrio je kasnije Delvo.