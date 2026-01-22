Bivši američki tužilac će svjedočiti o istragama protiv Trampa

Republikanski zastupnici spremaju se ispitivati bivšeg specijalnog tužioca američkog Ministarstva pravde Džeka Smita (Jacka Smitha) na kongresnom saslušanju za koje se očekuje da će ponovo u fokus staviti dvije krivične istrage koje su pratile Donalda (Trampa)Trumpa tokom 2024. godine.

Stoji iza svoje odluke

Smit je prošlog mjeseca svjedočio iza zatvorenih vrata, ali se sada vraća pred Odbor za pravosuđe Predstavničkog doma na javno saslušanje za koje se očekuje da će produbiti oštre stranačke podjele između republikanaca koji žele dovesti u pitanje njegov rad i demokrata koji će pokušati izvući nove, za Trampa potencijalno štetne detalje o njegovom ponašanju.

Smit će zastupnicima poručiti da u potpunosti stoji iza svoje odluke da, kao specijalni tužilac, podigne optužnice protiv Trampa u dva odvojena slučaja u kojima se bivšem republikanskom predsjedniku stavlja na teret zavjera s ciljem poništavanja rezultata predsjedničkih izbora 2020. godine, nakon poraza od demokratskog kandidata Džoa Bajdena (Joea Bidena), te zadržavanje povjerljivih dokumenata u svom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi.

Naša istraga je otkrila dokaze izvan razumne sumnje da se predsjednik Tramp bavio krivičnim radnjama", navest će Smit, prema kopiji uvodnog obraćanja u koju je uvid imala agencija Associated Press.

Saslušanje se održava u trenutku kada traje kampanja za revanš Trampove administracije usmjerena na istražitelje koji su ga provjeravali.

Ministarstvo pravde je otpustilo advokate i druge uposlenike koji su radili sa Smitom, a nezavisna nadzorna agencija zadužena za provođenje zakona protiv stranačke političke aktivnosti federalnih uposlenika prošlog ljeta je saopćila da je otvorila istragu o njemu.

Imenovan da nadzire istrage

Smit je 2022. godine imenovan da nadzire istrage vezane za Trampa. Obje istrage rezultirale su optužnicama, ali su Smit i njegov tim odustali od slučajeva nakon što je Tramp ponovo ušao u Bijelu kuću, pozivajući se na dugogodišnja pravna mišljenja Ministarstva pravde prema kojima se aktuelni predsjednik ne može krivično optužiti.

Na saslušanju prošlog mjeseca Smita je odlučno odbacio republikanske tvrdnje da je njegova istraga bila politički motivisana ili da je imala za cilj potkopati Trampovu predsjedničku kandidaturu.