Merc uputio upozorenje iz Davosa: "Novi svijet je izgrađen na moći, novcu i nasilju"

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je danas na godišnjem zasjedanju Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) da se svjetska politika suočava s dubokim promjenama u kojima ključnu ulogu igraju moć, novac i nasilje.

Geopolitička situacija

U svom obraćanju, kancelar Merc je istakao da novu geopolitičku situaciju ne treba smatrati neizbježnom, jer i dalje postoji prostor za izbor. Prema njegovim riječima, liberalne demokratije moraju ostati jedinstvene, budući da njihova snaga proizlazi iz kohezije, sigurnosti i konkurentnosti.

- Novi svijet je izgrađen na moći, novcu i nasilju - upozorio je Merc. Istakao je da fundamentalne promjene o kojima govori nisu ograničene samo na rusku invaziju na Ukrajinu, već su mnogo dublje i strukturne prirode.

Merc se u svom govoru osvrnuo i na nedavne tenzije oko Grenlanda, autonomne teritorije Kraljevine Danske, o kojoj je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) intenzivno govorio posljednjih dana. Međutim, situacija se smirila nakon što su Tramp i generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) u srijedu dogovorili okvir za rješenje ovog pitanja na zadovoljstvo Washingtona, Kopenhagena i saveznika, iako detalji dogovora još nisu poznati.

Njemački kancelar pozdravio je ovaj razvoj događaja i Trampove izjave nakon sastanka s Ruteom.

- To je pravi put. Sada moramo obnoviti povjerenje na kojem je ovaj savez izgrađen. Evropa zna koliko je Sjevernoatlantska alijansa dragocjena - rekao je Merc.

Ključna poruka

Dodao je ključnu poruku o prirodi demokratskih odnosa: "Demokratija nema podređene, već saveznike, partnere i prijatelje od povjerenja."

U drugom dijelu govora, Merc se fokusirao na ekonomiju, kritizirajući odluku Evropskog parlamenta da trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur pošalje na Sud pravde EU.