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KLJUČNA PORUKA

Merc uputio upozorenje iz Davosa: "Novi svijet je izgrađen na moći, novcu i nasilju"

U svom obraćanju, kancelar Merc je istakao da novu geopolitičku situaciju ne treba smatrati neizbježnom

Fridrih Merc. AP

Dž. M.

22.1.2026

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je danas na godišnjem zasjedanju Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) da se svjetska politika suočava s dubokim promjenama u kojima ključnu ulogu igraju moć, novac i nasilje.

Geopolitička situacija 

U svom obraćanju, kancelar Merc je istakao da novu geopolitičku situaciju ne treba smatrati neizbježnom, jer i dalje postoji prostor za izbor. Prema njegovim riječima, liberalne demokratije moraju ostati jedinstvene, budući da njihova snaga proizlazi iz kohezije, sigurnosti i konkurentnosti.

- Novi svijet je izgrađen na moći, novcu i nasilju - upozorio je Merc. Istakao je da fundamentalne promjene o kojima govori nisu ograničene samo na rusku invaziju na Ukrajinu, već su mnogo dublje i strukturne prirode.

Merc se u svom govoru osvrnuo i na nedavne tenzije oko Grenlanda, autonomne teritorije Kraljevine Danske, o kojoj je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) intenzivno govorio posljednjih dana. Međutim, situacija se smirila nakon što su Tramp i generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) u srijedu dogovorili okvir za rješenje ovog pitanja na zadovoljstvo Washingtona, Kopenhagena i saveznika, iako detalji dogovora još nisu poznati.

Njemački kancelar pozdravio je ovaj razvoj događaja i Trampove izjave nakon sastanka s Ruteom.

- To je pravi put. Sada moramo obnoviti povjerenje na kojem je ovaj savez izgrađen. Evropa zna koliko je Sjevernoatlantska alijansa dragocjena - rekao je Merc.

Ključna poruka 

Dodao je ključnu poruku o prirodi demokratskih odnosa: "Demokratija nema podređene, već saveznike, partnere i prijatelje od povjerenja."

U drugom dijelu govora, Merc se fokusirao na ekonomiju, kritizirajući odluku Evropskog parlamenta da trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur pošalje na Sud pravde EU.

Merc je taj potez europarlamentaraca nazvao "žalosnim", naglasivši da sporazum s južnoameričkim zemljama nema alternativu ukoliko Evropska unija želi postići veći ekonomski rast.

Podsjetimo, predstavnici EU i Mercosura potpisali su sporazume u subotu u Paragvaju. Evropska komisija je ovaj korak nazvala historijskim, navodeći da će dovesti do stvaranja najveće trgovinske zone na svijetu. Ipak, sporazum nailazi na otpor dijela javnosti, posebno evropskih poljoprivrednika koji strahuju od jeftinog uvoza iz Latinske Amerike.

# DAVOS
# FRIEDRICH MERZ
# PORUKA
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