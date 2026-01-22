Bijela kuća predstavila viziju obnove Gaze: Uključuje luku i aerodrom, "ne postoji plan B"

Savjetnik Bijele kuće Džared Kušner (Jared Kushner) i zet američkog predsjednika Donalda Trampa (Donalda Trumpa) predstavio je viziju za Gazu na ceremoniji potpisivanja Odbora za mir u Davosu te je poručio da je u toku "rad s Hamasom na demilitarizaciji".

Način razmišljanja

Kušner je istakao da Bijela kuća želi donijeti princip slobodnog tržišta u Gazu, odražavajući isti način razmišljanja, isti pristup koji američki predsjednik Donald Tramp provodi u SAD-u.

On predstavlja svoj glavni plan za Gazu, koji uključuje luku i aerodrom, i kaže da "ne postoji plan B".

Počet će s Rafahom, a zatim će se fazno kretati sjeverno prema gradu Gaza, napominje on.

Članovi Hamasa bit će "nagrađeni amnestijom ili sigurnim prolazom", prema Kušnerovom planu. Sljedećih 100 dana fokusirat će se na pomoć i obnovu, najavio je Kushner.

On navodi da će se u Vašingtonu u narednim sedmicama održati konferencija o investicijama za Gazu.

Također je zamolio komentatore da "smire kritike na 30 dana" u odnosu na zemlje poput Izraela, Turske i Katara.

- Rekao bih: samo se smirite na 30 dana. Vjerujem da je rat završen. Dajmo ovoj prilici šansu i učinimo sve što možemo da krenemo naprijed. Ako vjerujemo da je mir moguć, onda i može biti moguć - poručio je on.

Plan prekida vatre

Predsjednik SAD-a Donald Tramp nazvao je Gazu "prekrasnim zemljištem".

- Ja sam osoba iz svijeta nekretnina u srcu i sve je u lokaciji. I rekao sam: pogledajte ovu lokaciju uz more. Pogledajte ovo prekrasno zemljište. Šta bi moglo biti za toliko ljudi. Bilo bi tako sjajno - rekao je na ceremoniji u Davosu.

Tramp je rekao da će ljudi tamo živjeti jako dobro, a nešto ranije je pohvalio plan prekida vatre svoje administracije u Gazi.

Treba podsjetiti da Amerikanci ovaj plan predstavljaju kao građevinski projekat obnove, dok se u drugi plan baca priča da je baš u tom mjestu ubijeno na desetine hiljada djece i odraslih Palestinaca, da su cijela naselja i porodice zbrisani s lica zemlje.