Tramp i Zelenski završili sastanak: Predsjednik SAD poslao poruku Putinu

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u Davosu je završen, potvrdio je portparol Zelenskog Sergej Nikiforov, prenosi Ukrinform.

Tramp je nakon razgovora ocijenio da je sastanak protekao dobro te naglasio da je njegova ključna poruka upućena ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu bila da se rat mora okončati, javlja Reuters.

Američki predsjednik je naveo i da tokom razgovora sa Zelenskim nije bilo riječi o mogućem pristupanju Ukrajine "Odboru za mir".

Sastanak dvojice lidera počeo je otprilike sat vremena ranije, u okviru Svjetskog ekonomskog foruma koji se održava u Davosu.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se ranije danas obratio građanima putem video-poruke povodom Dana jedinstva Ukrajine, koja je objavljena na njegovom Telegram kanalu.

U obraćanju je istakao značaj nacionalnog jedinstva, naglašavajući da upravo ono omogućava Ukrajini da se odupre "agresiji", prenosi Ukrinform.

- Vidimo za šta je sposobno naše jedinstvo. Ono zaustavlja 'drugu armiju svijeta'. Jedinstvo se bori na frontu i u pozadini, savladava hladnoću i tamu. Već 1.429 dana zahvaljujući jedinstvu opstaje i Ukrajina - poručio je Zelenski.

Dodao je da su Ukrajinci naučili da se ujedinjuju prije svega radi sebe, te da svoju snagu pokazuju na ratištu, "kada su istok i zapad zajedno na prvoj liniji i kada se svaki Ukrajinac bori za svakog Ukrajinca".

Ukrajinci danas obilježavaju Dan jedinstva, praznik koji se slavi u znak sjećanja na proglašenje Akta ujedinjenja Ukrajinske Narodne Republike i Zapadnoukrajinske Narodne Republike iz 1919. godine.

Ovaj praznik je zvanično ustanovljen 1999. godine, zbog svog velikog političkog i historijskog značaja za formiranje jedinstvene ukrajinske države.